فتح الله زاده کار سختی در استقلال دارد/فضای فوتبال تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده شنبه شب با تصمیم هیات مدیره این باشگاه جانشین مصطفی آجورلو شد که این موضوع با واکنش‌های متفاوتی از سوی اهالی ورزش مواجه شد.

پیمان صاحب جمعی پیشکسوت تیم استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: عملکرد آجورلو از نظر فنی در این یک سال قابل تمجید بود. یادمان می‌ماند که یکی از بهترین و بی حرف و حدیث‌ترین قهرمانی‌های تاریخ استقلال در فصل گذشته رقم خورد و در ادامه این مسیر، در فصل کنونی هم تیم فعلاً در صدر جدول قرار دارد. همین عملکرد خوب آجورلو و همین آمارهاست که کار را برای مدیر بعدی دشوار می‌کند؛ چرا که انتظار از این تیم بسیار بالاست.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: البته حُسن بزرگ فتح الله زاده در این است که به واسطه سال‌ها تجربه مدیریت در همین باشگاه به خوبی به فضای آن آشناست و با علم کامل به شرایط و شناخت از محیطی که مدیریت آن را بر عهده گرفته این مسئولیت دشوار و خطیر را پذیرفته است. همین موضوع باعث امیدواری است که آبی پوشان در این فصل هم بتوانند موفقیت فصل گذشته را تکرار کنند.

کارشناس فوتبال در ادامه بیان داشت: گذشته از تغییرات مدیریتی که صورت گرفته، تیم از نظر فنی شرایط خوبی دارد اما باید بپذیریم این شرایط خوب برای تکرار قهرمانی کافی نیست و شرایط فنی باید بهتر از این شود. برخی نتایج و پیروزی‌های استقلال خفیف و متزلزل بوده است. برخی پیروزی‌ها در شرایطی به دست آمده که هر نتیجه‌ای می‌شد در آن بازی ثبت شود. لذا ساپینتو باید همه تلاشش را بکند تا تیم تحت رهبری‌اش با چند پیروزی متوالی و مقتدرانه شرایطش را در بالای جدول پایدار کند.

صاحب جمعی در خصوص دیدار این هفته استقلال مقابل آلومینیوم گفت: اگر به جدول و شرایط آلومینیوم در آن نگاه کنید متوجه کار دشوار آبی‌ها در این بازی خواهید شد. آمار به قدری گویا هست که نیازی به کارشناسی نداشته باشد. اراکی‌ها با فوتبالی بسته فقط به دنبال تک امتیازها از هر بازی هستند. آنها میلی به گل زدن ندارند و اساس کار خود را روی گل نخوردن گذاشته‌اند. برای همین است که همه بازی‌های آنها کم گل به پایان می‌رسد. استقلالی‌ها هم اگر می‌خواهند در این بازی پیروز شوند باید توانایی استفاده از تاکتیک‌های مختلف را داشته باشند.

وی افزود: پیروزی در این بازی برای استقلال خیلی مهم است و آنها باید حتماً ۳ امتیاز کامل را در هفته دهم از آن خود نمایند. ساپینتو و تیمش در این بازی محکوم به پیروزی هستند و باید برتری شان را به میهمان خود دیکته کنند.