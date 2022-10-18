تشرف یک جوان اهل مکزیک به دین اسلام در حرم عبدالعظیم حسنی(س)

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان اهل مکزیک «میگل آن خل گارسیا ترخو» با انجام تشریفات مذهبی مربوطه در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (س)، به دین اسلام مشرف شد و زندگی مشترک خود را در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم (س) آغاز کرد.

وی که به همراه همسرش، از کارکنان در مرکز اسلامی نی سمی مکزیک در آستان مقدس حضور یافته بود، پس از شهادتین بر سر سفره عقد و جاری شدن خطبه عقد، زندگی خود را با استعانت از اهل بیت (ع) در حریم مطهر سیدالکریم حضرت عبدالعظیم (ع) آغاز نمود.

لازم به ذکر است زوج‌های زیادی در ایام مختلف سال با مراجعه به اتاق عقد آستان مقدس واقع در صحن مصلی، جهت ثبت نام و رزرو آن اقدام می‌نمایند تا زندگی مشترک خود را در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سید الکریم (ع) آغاز نمایند که در ایام فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) نیز ۳۵ زوج جوان، این آستان ملک پاسپان را برای خواندن خطبه عقد برگزیده و در حریم حضرت سیدالکریم (ع) زندگی مشترک خود را آغاز نمودند.