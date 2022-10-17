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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴

با وزش بادهای تند؛

هوای استان اردبیل سرد می‌شود

هوای استان اردبیل سرد می‌شود

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در روزهای آینده با وزش بادهای تند، اردبیل سرمای پاییزی را تجربه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محمدی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از ایستگاه‌های هواشناسی اردبیل اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از عصر امروز با تقویت پرفشار سطح زمین با وزش باد تند، آسمان اردبیل ابری و مه‌آلود شده و دمای هوا به طور محسوس کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: توده هوای خنک و نسبتاً سرد در چهار روز آینده به ویژه دوشنبه و سه‌شنبه در استان ماندگار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین از امشب تا صبح چهارشنبه با فعالیت سامانه ناپایدار جوی در مناطقی از استان به ویژه در نواحی منتهی به استان گیلان و بخش‌هایی از مناطق شمالی و مرکزی استان در ساعات شبانه و اوایل صبح بارش خفیف باران نیز انتظار می‌رود.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: روز چهارشنبه آسمانی نیمه‌ابری تا ابری با هوای خنک در استان حاکم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی هفته با جنوبی شدن وزش بادها گاهی تند تا نسبتاً شدید شرایط جوی پایدار بوده و دمای هوا به طور محسوس افزایش می‌یابد.

کد مطلب 5610741

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