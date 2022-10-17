به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محمدی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از ایستگاه‌های هواشناسی اردبیل اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از عصر امروز با تقویت پرفشار سطح زمین با وزش باد تند، آسمان اردبیل ابری و مه‌آلود شده و دمای هوا به طور محسوس کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: توده هوای خنک و نسبتاً سرد در چهار روز آینده به ویژه دوشنبه و سه‌شنبه در استان ماندگار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین از امشب تا صبح چهارشنبه با فعالیت سامانه ناپایدار جوی در مناطقی از استان به ویژه در نواحی منتهی به استان گیلان و بخش‌هایی از مناطق شمالی و مرکزی استان در ساعات شبانه و اوایل صبح بارش خفیف باران نیز انتظار می‌رود.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: روز چهارشنبه آسمانی نیمه‌ابری تا ابری با هوای خنک در استان حاکم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی هفته با جنوبی شدن وزش بادها گاهی تند تا نسبتاً شدید شرایط جوی پایدار بوده و دمای هوا به طور محسوس افزایش می‌یابد.