حل عادلانه مساله فلسطین، لازمه امنیت در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان تاکید کرد که امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه مستلزم تسریع در ایجاد راه‌حلی عادلانه برای مساله فلسطین است.

سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در سخنانی در افتتاحیه نشست شورای مشورتی عربستان تصریح کرد که ایجاد راهکار عادلانه برای مسئله فلسطین باید با تکیه بر قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی و طرح صلح عربی و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ انجام گیرد.

وی تاکید کرد که کشورش تمامی اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی که به نابودی راهکار تشکیل دو کشور منجر می‌شود را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این اقدامات است.

گفتنی است شاه سعودی در شرایطی این مواضع را اتخاذ کرده که در ماه‌های اخیر رسانه‌های منطقه از دیدار میان سران ریاض و تل آویو درباره عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند. بنابر اعلام منابع آگاه، مقامات سعودی تاکنون به دلیل نگرانی از مخالفت‌ها داخلی و منطقه‌ای اقدام به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نکرده‌اند اما به کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و بحرین چراغ سبز برقراری روابط با تل‌آویو را داده‌اند.