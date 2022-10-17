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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۱

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

رطوبت هوا و مه گرفتگی از پنجشنبه در خوزستان بیشتر می‌شود

رطوبت هوا و مه گرفتگی از پنجشنبه در خوزستان بیشتر می‌شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از روز پنجشنبه با استقرار کامل جریانات جنوبی، شاهد گسترش پدیده مه و افزایش رطوبت و شرجی در مناطق مرکزی استان خواهیم بود.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا روز چهارشنبه جوی نسبتاً پایدار را در استان خوزستان نشان می‌دهد، خبر داد: در این ایام در مناطق ساحلی و جنوبی استان مه یا مه رقیق دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: از روز پنجشنبه به بعد با استقرار کامل جریانات جنوبی شاهد گسترش پدیده مه و افزایش رطوبت و شرجی در مناطق مرکزی استان خوزستان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: تا پایان هفته در بعضی ساعات وزش بادها در استان متوسط خواهد بود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته شوش با ۳۹.۸ و ایذه با ۱۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۳۸.۶ و حداقل به ۱۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5610914

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