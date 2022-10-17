محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا روز چهارشنبه جوی نسبتاً پایدار را در استان خوزستان نشان می‌دهد، خبر داد: در این ایام در مناطق ساحلی و جنوبی استان مه یا مه رقیق دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: از روز پنجشنبه به بعد با استقرار کامل جریانات جنوبی شاهد گسترش پدیده مه و افزایش رطوبت و شرجی در مناطق مرکزی استان خوزستان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: تا پایان هفته در بعضی ساعات وزش بادها در استان متوسط خواهد بود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته شوش با ۳۹.۸ و ایذه با ۱۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۳۸.۶ و حداقل به ۱۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.