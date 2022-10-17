به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، الکساندر میخاییِف، رئیس شرکت دولتی تجارت بینالمللی اسلحه روسیه(Rosoboronexport)، میگوید که تولید نسل جدید اسلحه معروف «کلاشنیکف AK-۲۰۳» تا پیش از سال ۲۰۲۳ در ایالات «اوتار پرادش» هند آغاز خواهد شد.
شرکت روسباروناکسپورت روسیه در بیانیهای اعلام کرد: قصد داریم تولید اسلحه مشهور روسیه را به طور ۱۰۰ درصدی در هند بومیسازی کنیم. انتظار میرود با تجمیع ظرفیت مشترک دو کشور، مدلهای پیشرفتهتری از اسلحه کلاشنیکف بر مبنای الگوی اولیه تولید شود.
دهلینو و مسکو با تکیه بر بستر قبلی فروش مستقیم کلاشنیکف به هند، از ماه دسامبر در پروژهای مشترک سرمایهگذاری کردند. ارزش قرارداد منعقد شده بین دو کشور، تقریباً ۶۲۰ میلیون دلار برآورد شده و تولید بیش از ۶۰۰ هزار قبضه «کلاشنیکف AK-۲۰۳» در خاک هند را شامل میشود.
روسباروناکسپورت در آستانه آغاز نمایشگاه تسلیحاتی «دِفاکسپو هند ۲۰۲۲»، اطلاعات مربوط به این سرمایهگذاری مشترک را بهروزرسانی کرد. این نمایشگاه هفته جاری آغاز به کار خواهد کرد. روسیه و هند مدتهاست که در حوزه صنایع دفاعی همکاری دارند.
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