رزمایش «همدلی و احسان» در کهگیلویه برگزار شد

سرهنگ سید اصغر پور بهشت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با هدف خدمت رسانی به اقشار نیازمند بسته‌های حمایتی در قالب رزمایش احسان و همدلی به خانواده‌های کم برخوردار در مناطق شهری و روستایی شهرستان کهگیلویه اهدا شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه با اشاره به حمایت از دانش آموزان نیازمند تصریح کرد: رزمایش «مشق احسان» با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام و توسط گروه‌های جهادی بسیج سازندگی شهرستان توزیع بسته‌های نوشت افزار در شهرستان اجرایی شد.

وی با اشاره به توزیع ۳۵۰ بسته در سومین مرحله از رزمایش، بیان داشت: این نوشت افزارها شامل کیف و لوازم التحریر و با ارزش ریالی هر بسته بیش از ۵ میلیون ریال است.

پور بهشت ادامه داد: از ابتدای سال تحصیلی تاکنون بیش از یک هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده که این حمایت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.