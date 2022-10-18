مواد اولیه لوله های حفاری، نفت و گاز تولید شد

محمدحسین هوشدار، مدیر یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس تولید کننده آلیاژهای CRA (فولادهای زنگ‌نزن آستنیتی سری ۳۰۰) در گفتگو با خبرنگر مهر اظهار کرد: ما توانستیم مواد اولیه لوله‌های حفاری، نفت، گاز، پتروشیمی و … که عمدتاً وارداتی هستند را با استحکام بالا با استفاده از ضایعات به تولید برسانیم.

وی گفت: شدت تأثیرگذاری محصول در خنثی‌سازی تحریم‌ها، ضرورت رفع نیازهای استراتژیک کشور در زمینه فولادهای زنگ‌نزن (به خصوص فولادهای سری ۳۰۰ به عنوان پرکاربردترین آلیاژهای مهندسی در صنایع مختلف) از دلایل ورود شرکت به این حوزه بود.

وی ادامه داد: مطابق با راهبردها و رویکردهای وزارت نفت و وزارت نیرو این دسته از مواد جزو اقلام ۱۰ گانه استراتژیک صنعت نفت هستند که توسط کشورهای غربی تحت تحریم شدید قرار گرفته اند. عمده نیاز کشور به این دسته از مواد از طریق منابع خارجی با صرف هزینه‌های بالا برای دور زدن تحریم‌ها و بصورت خرید آلیاژ مورد نظر صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه معمولاً چنین لوله‌هایی که با گاز ترش در ارتباط است باعث خوردگی می‌شود از این رو باید مواد بکاررفته در لوله‌ها از استحکام بالایی برخوردار باشند، گفت: در همین راستا لوله‌های با استحکام بالا را به تولید رساندیم که از نظر مقاومت با نمونه‌های خارجی هم برابری می‌کند.

به گفته وی، این آلیاژها با تکنولوژی متفاوت و صرفه جویی بیشتر نسبت به نمونه‌های خارجی به تولید می‌رسد.

وی با بیان اینکه علاوه بر صنعت گاز و لوله‌های حفاری، صنایع نفتی، صنایع غذایی، صنایع انرژی، خودرو، نیروگاه‌ها، مبدل‌ها می‌توانند از این آلیاژها بهره ببرند، گفت: مقاومت در برابر خوردگی و حفظ خواص مکانیکی و شیمیایی در محیط‌های خورنده حاوی گوگرد مثل چاه‌های نفت حاوی گاز ترش مطابق با استاندارد API، صرفه جویی در خروج ارز، صادرات و ارز آوری، صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیافت محصولات و قطعات صنعتی و فولادی از ویژگی‌های محصول نهایی این شرکت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود چهل هزارتن به این ماده نیاز است که ما توانایی تولید آن را داریم، گفت: در حال حاضر با یک کارخانه برای تولید لوله‌های نفت و گاز قرارداد بسته ایم تا نیاز کشور به این لوله‌ها را تأمین کنیم.

مدیر این شرکت دانش بنیان درباره برنامه صادراتی بعد از تأمین نیاز کشور به این آلیاژها گفت: کشورهای همسایه که تکنولوژی تولید این آلیاژهای CRA (فولادهای زنگ‌نزن آستنیتی سری ۳۰۰) را ندارند مخاطب صادراتی ما هستند؛ عراق، ارمنستان، افغانستان، آذربایجان و … از جمله اهداف صادراتی ما دراین شرکت محسوب می‌شوند.