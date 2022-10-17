رئیسی: ملت ایران در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا منفعل نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز دوشنبه در پاسخ به تماس تلفنی «هیثم بن‌طارق آل سعید» سلطان عمان با بیان اینکه شاهد بالاترین سطح از اعتماد و مشارکت دو کشور در عرصه سیاسی هستیم، روابط تهران و مسقط را در عرصه‌های مختلف رو به رشد ارزیابی کرد.

رئیس جمهور با اشاره به عزم مصمم جمهوری اسلامی ایران برای تنوع و عمق بخشیدن به روابط خود با عمان، اظهار امیدواری کرد، روند تعاملات و تبادلات ایران و عمان، همانند یکسال گذشته رو به رشد باشد.

رئیسی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به محاسبه غلط آمریکا در حمایت و تشدید آشوب‌ها، اظهار داشت: آمریکا به غلط تصور می‌کرد تحریم‌های آنها ملت ایران را متوقف خواهد کرد اما وقتی دیدند ملت ایران در برابر تحریم‌ها نه تنها متوقف نشد، بلکه به رشد و پیشرفت خود ادامه داد، به فتنه‌انگیزی علیه جمهوری اسلامی ایران روی آوردند.

رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: ملت ایران در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا منفعل نخواهد بود و ابتکار عمل را در دست دارد.

«هیثم بن‌طارق آل سعید» سلطان عمان نیز در این گفتگوی تلفنی با بیان اینکه شخصاً اجرای توافقات حاصل شده میان دو کشور را پیگیری می‌کند، تصریح کرد: روابط دوجانبه همانطور که توافق شده، در حال پیشرفت است و هر دو ملت از آن منتفع می‌شوند.