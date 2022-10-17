به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان با صدور پیامی شهادت شهید امنیت استوار یکم «مهدی لطفی» را تسلیت گفت.

متم این پیام شرح زیر است:

((وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِنْ لَا تَشْعُرُونَ)) سوره بقره/۱۵۴

شهادت میراثی پرب‌ها و ارزشمند است که از اولیا و بندگان صالح و جان بر کف در راه حفظ مکتب پرافتخار اسلام به ما رسیده است.

ملتی که برای اجرای احکام اسلامی و برپایی عدالت اجتماعی مبتنی بر قرآن و سنت قیام کرده است خود را برای شهادت آماده نموده و تا بریدن دست دشمنان ایران و اسلام و محور مقاومت، عقب نشینی نخواهد کرد.

عزت و شرافت و ارزش‌های اسلامی و انسانی همان گوهرهای گرانبهایی هستند که مجاهدان راه خدا عمر خویش را در راه آن وقف نمودند و در این راه به قله رفیع شهادت و جانبازی نائل شدند.

استان لرستان سرافراز و مفتخر است که در مقابله با آشوب‌ها و اغتشاش‌های اخیر سومین فرزندش جمعی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهید استوار «مهدی لطفی» را تقدیم اسلام و یکپارچگی ایران نمود.

ملت ایران با اتکاء و اعتماد به قدرت لایزال الهی و اتحاد و انسجام در مقابل دشمنان خارجی و گروه‌های تبهکار و تجزیه طلب می‌ایستد و نقشه‌های پلید آنان را خنثی می‌کند.

اینجانب شهادت این فرزند لرستان و خدمتگزار در یگان امداد فرماندهی انتظامی را به خانواده، بازماندگان شریف و نیروی انتظامی و عموم مردم استان لرستان تسلیت و تبریک عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال برای آن شهید سعید علو درجات و برای همه بازماندگان صبر و شکیبایی را خواستارم.

از عموم مردم انقلابی و متدین شهرستان دورود و حومه درخواست می‌کنم در مراسم تشییع این شهید گرامی که فردا سه شنبه ۲۶ مهرماه در میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود شرکت فرمائید.