آلمان تلگرام را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «اداره فدرال دادگستری آلمان» (The Federal Office of Justice) اعلام کرد تلگرام FZ-LLC راهی قانونی برای گزارش دهی محتوای قانونی فراهم یا سازمانی در آلمان را برای دریافت ارتباطات رسمی اعلام نکرده است.

تلاش‌های مقامات آلمان برای ارائه مدارک به مقر تلگرام در دبی با وجود همکاری مقامات امارات متحده عربی مرتباً شکست خورده بود. البته به گفته اداره فدرال دادگستری آلمان این تنها دلیل صدور جریمه نبوده است.

پلیس فدرال آلمان اوایل سال جاری هشدار داده بود این اپلیکیشن به ابزاری برای افراطی گری تبدیل می‌شود و برخی از افراد برای هدف گرفتن سیاستمداران، محققان و پزشکان به دلیل نقش شأن در کنترل اپیدمی کرونا تبدیل شده است.

مارکو بوشمن وزیر دادگستری آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: اپراتورهای سرویس پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی وظیفه دارند در مقابل تهییج خشونت و نفرت در پلتفرم هایشان اقدامی انجام دهند. حتی در صورتیکه این شرکت قابل دسترسی نباشد، این الزامات قانونی و مسئولیت‌ها اجتناب ناپذیر هستند.

تلگرام می‌تواند درخواست تجدیدنظر درباره این جریمه را بدهد.