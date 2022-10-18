توسعه شبیه سازها برای مهارت آموزی دانشجویان رشته های علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد، در اولین جلسه همکاری مشترک با معاونت فناوری ریاست جمهوری با اشاره به شبیه سازها به عنوان تکنولوژی جدید آموزشی و پژوهشی رایج در دنیا گفت: شبیه سازی علاوه بر کاهش نیاز جامعه پزشکی به نمونه‌های انسانی، محیط های آموزشی مناسبی نیز برای دانشجویان علوم پزشکی فراهم کرده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری مشترک وزارت بهداشت و معاونت فناوری ریاست جمهوری در حوزه شبیه سازی، یک سرمایه‌گذاری زودبازده است و دستاوردهای خوبی در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به تحصیل ۲۵۴ هزار دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: بیش از یک سوم این دانشجویان در حوزه های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی فعالیت دارند و شبیه ساز ها علاوه بر رشته های پزشکی در پیراپزشکی نیز می توانند نقش موثری ایفا کنند.

باقری فرد گفت: با توجه به بودجه و امکانات موجود، اولویت استفاده از شبیه ساز ها در دوره تحصیلات تکمیلی رشته های پزشکی است زیرا علاوه بر مهارت آموزی دانشجویان از آسیب بیماران نیز جلوگیری می کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اعلام خبر تولید بیش از ۵۰ درصد شبیه ساز ها در کشور خاطرنشان کرد: تولید شبیه ساز ها در زمره کارهای دانش بنیان است که سرمایه گذاری در آن ضمن تطابق با شعار سال، دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت و باید تلاش شود این سرمایه گذاری در حوزه هایی انجام شود که افراد بیشتری از آن بهره برداری کنند.