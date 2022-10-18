به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، مراسم افتتاح اندیشکده امنیت غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در ارتباط تصویری با مراسم افتتاح اندیشکده امنیت غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، با اشاره به اینکه جریان علمی باید به سمت حل مشکلات و مسائل کشور هدایت شود بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون کشور ما افتخارات علمی فراوانی کسب کرده و در مقاطعی سریعترین رشد علمی دنیا را داشته است. ایران در سال ۵۷ به صورت کلان ۰.۱ درصد در تولید علم دنیا نقش داشته است اما در سالهای اخیر سهم کشور در تولید علم جهان به نزدیک ۲ درصد رسیده است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در ادامه افزود: جریان علمی در حال تولید و توجه به حل مسائل است و باید این یافتهها و ذخایر علمی را در شبکههای منتظر برای ارائه راهحل مسئله برساند. یکی از لنگرگاههای اتصال این محصولات ارزشمند به بازارهای نیاز کشور، اندیشکدهها هستند که از یک سو مرکز تجمیع دادههای علمی هستند و از سوی دیگر، مسائل و نیازها را به خوبی میشناسند.
وی تشریح کرد: اندیشکدهها در بخشهایی از دانشگاهها حضور دارند که با تمرکز به روی یک موضوع، ظرفیتهای علمی را گرد هم میآورند و برای این مشکلات پاسخ و راهحل مناسب را پیدا کرده و در سطوح عالی سیاستگذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و وزارت خانهها و…. در جریان تصمیم گیری ها ارائه میدهند.
حجتالاسلام و المسلمین مصطفی رستمی گفت: امروز به همت همکاران دانشگاهی، شاهد تأسیس اندیشکده امنیت غذایی در دانشگاهی هستیم که به صورت تخصصی در حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کار میکند و این اتفاق بزرگی است. بحث امنیت غذایی از مباحث راهبردی حکمرانی در کشور است. به خصوص با توجه به اتفاقاتی که امروزه در چالشهای مختلف در سطح جهان شاهد هستیم، اهمیت این موضوع و ایجاد یک نظام اطمینان بخش در بحث تأمین نیازهای غذایی کشور و حتی کشورهای منطقه بیشتر گردیده است.
وی گفت: استفاده از اندیشمندان سایر دانشگاهها در این اندیشکدهها در کنار حضور اعضای هیئت علمی از ظرفیتهای خوب برای پیشبرد اهداف این اندیشکده است که زمینهی مشارکت آرا و افکار صائب به سمت پاسخدهی به نیازهای اساسی کشور را فراهم میکند.
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