به گزارش خبرنگار مهر، میثم پیله فروش در نشست هم‌اندیشی تحول دانش بنیان کشاورزی و کنترل آب که دوشنبه شب در سالن جلسات بوستان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد اظهار کرد: در یکسال گذشته هیچ آب جدیدی به کشاورزی تخصیص داده نشده است و هیچ صنعت آب‌بری تأسیس نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: در حوزه صنعت به دنبال خرید پساب صنعتی قزوین و در نهایت احداث تصفیه خانه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در بحث کشاورزی راهکاری جز دانش‌بنیان نداریم ادامه داد: آب شرب اولویت استان قزوین است اما نیازمند تحول دانش‌بنیانی در حوزه کشاورزی هستیم.

این مسئول ابراز کرد: چگونگی ایجاد تحول دانش‌بنیان در کشاورزی و کنترل آب و مصرف آن سوال کلیدی است که ما باید در این مسیر گام برداریم.

وی در پایان با بیان اینکه باید مصرف آب در صنعت را مدیریت کنیم یادآور شد: برای ما کشاورزی و صنعت بسیار حائز اهمیت است اما برای توجه به اهمیت آب و مدیریت آن باید به خوبی در حوزه دانش‌بنیان وارد شویم.