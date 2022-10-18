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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۵

طی شش ماه؛

پرداخت تسهیلات فرزند آوری توسط بانک ملی از ۵۵ هزار فقره عبور کرد

پرداخت تسهیلات فرزند آوری توسط بانک ملی از ۵۵ هزار فقره عبور کرد

بانک ملی ایران از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال تعداد ۵۵ هزار و ۳۶۵ فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعب این بانک در سراسر کشور طی شش ماه در راستای اجرای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در مجموع به مبلغ ۲۲ هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.

بر همین اساس، شعب بانک ملی ایران با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی به طور متوسط ۳۰۷ فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در هر روز طی این مدت پرداخت کرده است.

گفتنی است، والدین فرزندان متولد فروردین ماه ١٤٠٠ به بعد حداکثر تا دوسال پس از تاریخ تولد آنها می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی ve.cbi.ir و ثبت‌نام در سامانه بانک مرکزی برای دریافت این وام اقدام کنند.

وام قرض‌الحسنه فرزندآوری با نرخ حداکثر کارمزد ٤ درصد به صورت سالیانه صرفاً برای فرزندان متولد شده در داخل ایران و تنها یکبار به ازای هر فرزند بدون الزام به سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5611739

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