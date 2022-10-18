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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۱

گلدوزی و دوخت پرده ضریح امامین عسکریین(ع) پایان یافت

گلدوزی و دوخت پرده ضریح امامین عسکریین(ع) پایان یافت

پرسنل بخش هدایا و نذورات آستان قدس عباسی خیاطی و گلدوزی پرچم ضریح امامین عسکریین (ع) و ضریح‌های موجود در حرم مطهر را خاتمه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الکفیل، عبد الزهره داود سلمان، مسئول واحد خیاطی آستان مقدس عباسی گفت: پس از دریافت خط مورد استفاده در دوخت از آستان قدس عسکریین اطلاعات آن به ماشین حساب گلدوزی الکترونیکی و سپس سیستم کامپیوتری داده شد تا فرایند طراحی و گلدوزی را انجام دهد.

داوود گفت: کیفیت پارچه قدیفه سیاه است که بر روی آن آیاتی از قرآن کریم گلدوزی شده است. ابعاد هر پارچه به عرض ۱۸۰ س. م و ارتفاع ۹۵ س. م است و هر پرده چهار قطعه دارد.

عبدالزهره گفت: مدت انجام این اقدامات یک ماه کامل خواهد بود و کتیبه‌های پارچه‌ای در ابتدای محرم سال آینده بر روی مضجع مطهر آنها قرار داده می‌شود.

کد مطلب 5611835

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