ورزش بانوان با ماهیت و شکل امروزی مدیون انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از اعضای جامعه ورزش استان که به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اگر ورزش بانوان در شرایط کنونی زمینه قهرمانی زنان قهرمان ایرانی را ایجاد می‌کند و خواهران متدین ما می‌توانند بر سکوهای جهانی بایستند و فراتر از قهرمانی، مظهر دین بر سکوهای جهانی هستند، به برکت رونق ورزش قهرمانی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی یکی از خواص و دستاوردهای انقلاب اسلامی را ایجاد دگرگونی در بدنه جریان تربیت‌بدنی کشور دانست و تأکید کرد: انقلاب اسلامی در جریان تربیت‌بدنی هم دگرگونی و تحول ایجاد کرد و به همین خاطر، امروزه ورزشکاران متدینی هم در جمع آقایان و هم در جمع خانم‌ها وجود دارند و خانواده‌های معظم شهدا هم در این جامعه فعال هستند. انقلاب اسلامی باعث شد تا ورزش ایران در حد و شایستگی این ملت شریف و قهرمان باشد و به برکت خون‌های شهدایی که از روز اول برای پیروزی انقلاب جان دادند و تا به امروز هم این ایثارگری‌ها ادامه دارد، جریان تربیت‌بدنی در این کشور به اوج اعتلا برسد.

وی گفت: اگر ورزش بانوان در شرایط کنونی زمینه قهرمانی زنان قهرمان ایرانی را ایجاد می‌کند و خواهران متدین ما می‌توانند بر سکوهای جهانی بایستند و فراتر از قهرمانی، مظهر دین بر سکوهای جهانی هستند، به برکت رونق ورزش قهرمانی است. بااین‌حال، برخی افراد که فقط موقعیت‌های برتر را در نظر می‌گیرند، به‌محض وقوع و بروز مشکلات، از شرایط فعلی ابراز نارضایتی و گلایه می‌کنند درحالی‌که این افراد به هجمه عظیم تحریم‌ها بی‌توجه هستند و باید با پیشرفت‌ها را با در نظر گرفتن سیل دشمنی‌ها ببینند.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: تربیت‌بدنی در تاریخ این کشور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یک سابقه و سرگذشت تلخ و سیاه داشته است. دگرگونی‌هایی که انقلاب مقدس اسلامی در جامعه ما ایجاد کرد، مسئله ورزش و جریان تربیت‌بدنی را هم تحت تأثیر زیادی قرار داد و به همین خاطر، نقش انقلاب در این حوزه بی‌بدیل است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیشکسوتان به یاد دارند که تربیت‌بدنی تا پیش از انقلاب در چنگ ایادی نظام سلطه اسیر بود و موقعیت جامعه ورزشی پرافتخار امروز با جامعه ورزشی آن زمان که گرفتار جریان‌های استکباری بود، تفاوت‌های متعددی دارد.

وی ادامه داد: از زمانی که نظام ستم‌شاهی با حاکمیت حلقه‌به‌گوش آن به قدرت رسید تا زمان اسقاط آن، مسئله ورزش و تربیت‌بدنی موضوعی در انحصار حاکمیت بود و زمانی که احساس می‌شد که یک قهرمان ورزشی و ملی به جرم اینکه در راستای جریان استکباری گام برنمی‌دارد، او را بی‌رحمانه می‌کشتند و قهرمانان پرشماری همچون مرحوم تختی به این ترتیب ناجوانمردانه حذف شدند.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: در مسئله ورزش بانوان هم فجایعی که اتفاق می‌افتاد، قابل‌ذکر نیست و بانوانی که در عرصه ورزش ظاهر می‌شدند، مقهور اراده یک شاهزاده و یک تیمسار قداره‌کش به‌عنوان مدیریت محوری تربیت‌بدنی ایران بود و رادمردان ورزشکار ایرانی قادر به دخالت در این جریان مدیریتی نبودند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: ربع قرن، بیش از ۴۰ هزار مستشار آمریکایی بر این کشور مسلط بودند و همه امکانات کشور برای حفظ اقتدار آمریکا در منطقه هزینه می‌شد اما انقلاب اسلامی شرایطی را ایجاد کرده که نه‌تنها پایگاه آمریکا از این سرزمین برچیده شود بلکه ایران اسلامی به‌عنوان پایگاه ضدنظام سلطه، بساط تسلط آمریکا بر منطقه را هم جمع کند. در این شرایط، بدیهی است که دشمنان اجازه پیشرفت و توسعه بی‌دردسر را به ملت ایران نمی‌دهند و با تحریم و صدها ابزار توطئه آمیز دیگر، در مسیر این تعالی سنگ‌اندازی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت، تربیت و چهره‌سازی، سه مؤلفه اساسی در جامعه ورزش هستند، اظهار کرد: ما امروز در عرصه مدیریت ورزش همچنان دچار عقب‌افتادگی هستیم. در یک نمونه، جوانان روستایی با همه ظرفیت‌هایی که در عرصه ورزش دارند، با محرومیت در امکانات و پشتیبانی‌ها مواجه هستند و نه‌فقط امکانات بلکه حتی پیش‌نیازهای تشویقی برای ترغیب جوانان به حوزه ورزش هم وجود ندارد.

آیت الله علم الهدی افزود: پیشنهاد کردیم که از محل زکات روستاییان برای جوانان روستایی زیرساخت‌های ورزشی ایجاد شود و بهانه کمبود اعتبار و کمبود بودجه هم قابل‌پذیرش نیست زیرا از ابتدای انقلاب تاکنون هر جا که متکی بر بودجه و اعتبار ماندیم، شکست خوردیم و هر جا بر اراده انقلابی تکیه کردیم و جهادی به میدان آمدیم، پیشرفت کردیم و به توفیق رسیدیم. این الگو در جریان مدیریت ورزشی هم باید وجود داشته باشد و تربیت‌بدنی به برکت ارتباط مستقیم با مردم، می‌تواند از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند زیرا هرچه دشمن در عرصه فضای مجازی تلاش کند، بازهم حقیقت این است که مردم ما ذاتاً معتقد به اسلام و انقلاب هستند و به این دلیل که افراد متدین اهل خیرات، مبرات و برکات هستند، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد تا جریان موقوفات و خیرات به سمت ورزش هدایت شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در تبیین اهمیت حوزه‌های تربیتی در جریان ورزش خاطرنشان کرد: در عرصه تربیت‌بدنی حقیقت این است که اهمیت این عرصه کمتر از نهاد آموزش‌وپرورش نیست و روحیه مقاومت و اراده در ذات کودک، نوجوان و جوان با فعالیت‌های ورزشی توسعه بیشتری پیدا می‌کند. بر همین اساس، بزرگ‌ترین کسر و ضرر در جامعه ورزشکاران این است که رویکردهای ضدانقلابی و غیردینی در این جریان نفوذ کند. در این میان، ممکن است براساس برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی و انگیزه‌های ضداسلامی، فردی در مسابقات ورزشی جهانی روسری از سر بردارد تا با جلب نظر دشمن، به دنبال پناهندگی باشد. این فرد قطعاً پناهندگی را مقارن با آزادی می‌داند درحالی‌که نمی‌داند فرد پناهنده تا پایان عمر ملزم به زندگی در اوج ذلت و اسارت است و این استثنا، اصل روحیه انقلابی و ایمان راسخ بانوان ورزشکار ما را هم زیر سوال نمی‌برد.

وی با بیان اینکه امروزه شاهد تعالی مقاومت انقلابی در میان قهرمانان ورزشی هستیم، ادامه داد: هنر همه مدیران و قهرمانان ورزشی این است که این آموزه‌های متعالی به نسل آینده جامعه ورزشی کشور هم انتقال پیدا کند. همین‌که یک بانوی قهرمان ما به یک دختر ورزشکار توصیه به حجاب کند و یکی از قهرمانان آقا به پسران نوجوان، وقت نماز را یادآوری کند، اثر تربیتی این حرکت از هر فعالیت تبلیغی بالاتر است.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به‌ضرورت چهره‌سازی هدفمند از قهرمانان ورزشی تصریح کرد: در عرصه چهره‌سازی، حقیقت این است که ورزش و گرایش به آن به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه ما نهادینه شده است و برخلاف پیش از انقلاب که گرایش به ورزش نه به‌عنوان یک سبک زندگی بلکه به‌عنوان یک تفریح گذرا و سرگرمی موقت تلقی می‌شد، امروزه مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از فضاهای تبلیغاتی از قهرمانان سرشناس ورزشی استفاده می‌شود و این موضوع به این خاطر است که اثرگذاری فرهنگی چهره‌های ورزشی در ردیف دانشمندان و سیاستمداران و حتی بالاتر از آن‌ها به حساب می‌آید.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: ورزش قهرمانی می‌تواند مؤثرترین بستر برای ترویج انقلاب اسلامی باشد؛ مشروط بر اینکه در عرصه چهره‌سازی به‌طور ویژه دقت شود. در این شرایط، باید توجه ویژه داشت که اگر فردی با گرایش‌های غیراخلاقی یا ضددینی به‌عنوان یک قهرمان ورزشی چهره‌سازی شود، اثرات تخریبی آن هم به همان میزان مضاعف خواهد بود و این فرد ناصالح، منجر به انحراف نسلی از نوجوانان و جوانانی خواهد شد که او را الگوی خود قرار می‌دهند.

وی با اشاره به‌ضرورت ترویج ورزش همگانی در نهاد خانواده گفت: به همان اندازه که امداد درمان و بیمارستان سازی حائز اهمیت است، تهیه امکانات ورزشی هم اهمیت دارد و باید هم‌تراز با یک پل، یک مسجد یا یک مدرسه که خیران به ساخت آن‌ها اهتمام دارند، فضاهای ورزشی هم به‌عنوان مصداق کامل خیرات و مبرات نهادینه شود.

آیت‌الله علم‌الهدی در انتها ابراز امیدواری کرد: حقیقت این است که عملکرد عده نوجوان ناآگاهی را که امروزه در میدان ناآرامی‌ها و اغتشاشات هستند، نمی‌توان به حساب جنگ با دین گذاشت اما از این جمع، خواص و الگوهایی که با رفتارها و موضع‌گیری‌های خود زمینه گرایش جوانان به راه‌اندازی این حرکت‌ها را ایجاد می‌کنند، در عمل به جنگ با دین برخاسته‌اند و در این عرصه، هر قهرمان آقا و خانمی که پرچم ایران اسلامی را بر سکوهای بلند جهانی به اهتزاز در می‌آورد و الگوی موفقیت برای نسل آینده‌ساز این کشور باشد، نماد غیرت دینی مذهبی است.

ورزش در تراز انقلاب اسلامی تنها در جامعه اسلامی رقم می‌خورد

در ادامه هاشمی جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ورزش در تراز انقلاب اسلامی تنها در جامعه اسلامی رقم می‌خورد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: هرچند افتخارآفرینی در مسابقات ورزشی اهمیت بالایی دارد، لیکن آنچه که باید به آن توجه ویژه شود، مرام پهلوانی و پیروی از مسیر انقلاب است.

وی با اعلام اینکه فعالیت بانوان در بخش‌های مختلف ورزشی همگام با فعالیت‌های اجتماعی بانوان در جامعه رقم خورده است، درباره نیازهای مالی بخش‌های ورزشی خراسان رضوی هم گفت: ما بیش از هزار میلیارد تومان برای تکمیل مجموعه‌های ورزشی استان نیاز داریم و در تلاش هستیم اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزنیم.