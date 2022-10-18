ارائه ۱۱ میلیارد ریال خدمات به بسیجیان کرمانشاهی در تابستان

صلاح الدین قره تپه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان بسیج دانش آموزی به عنوان یکی از اقشار ۲۲ گانه بسیج دارای اهمیت خاصی است که قشر وسیع و پر جمعیتی را تحت پوشش دارد و دانش آموزان به عنوان آینده سازان این مملکت زمینه تربیتی پذیری بیشتری را دارند.

وی افزود: این قشر عظیم در دستگاه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش از لحاظ علمی و آموزشی در بسیج دانش آموزی می‌توانند پرورش یابند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه استان کرمانشاه تصریح کرد: دشمنان و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و ایادی آن در طول ۴۴ سال گذشته به اشکال مختلف سعی در زمین زدن انقلاب داشته به ویژه امروزه با جنگ شناختی می‌خواهند با تأثیر بر نوجوانان و جوانان به اهداف خود برسند.

قره تپه ادامه داد: در طول سال‌های گذشته این جوانان بودند که پشتیبان انقلاب بوده و با همت و تلاش خود گام اول را با افتخار برداشته و مهیای برداشتن گام دوم شده‌اند و همیشه مدافع ارزش‌های انقلاب بوده و حال این مسئولیت به جوانان نسل امروز رسیده است.

وی گفت: در فضای جنگ نرم ضرورت دارد که دستگاه‌های دیگر به کمک آموزش و پرورش آمده تا مأموریت مهم تربیت نسل جوان به خوبی انجام شود.

قره تپه خاطر نشان کرد: سازمان بسیج دانش آموزی به کمک آموزش و پرورش آمده تا در عرصه‌های مختلف علمی و تربیتی یاریگر این مجموعه باشد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه فعالیت‌های سازمان بسیج دانش آموزی به صورت تشکیلاتی و منظم و دارای مقررات است، گفت: این فعالیت‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی انجام می‌گیرد، در دوره ابتدایی واحدهای امیدان انقلاب و در دوره متوسطه اول واحدهای پویندگان و دوره دوم متوسطه واحدهای پیشگامان فعالیت دارند.

وی بیان کرد: هدایت دو مقطع امیدان انقلاب و پویندگان با معلمان بسیجی است و در مقطع متوسطه دوم و پیشگامان فرماندهی واحدها توسط دانش آموزان نخبه و نمونه و توانمند در کارگروهی که قدرت هدایت و رهبری داشته باشند، انجام می‌شود.

قره تپه گفت: هدف اصلی سازمان بسیج دانش آموزی که همان تحقق هشت میلیون بسیجی پای کار انقلاب است و در کنار اهداف سند تحول آموزش و پرورش که فراهم کننده زمینه رسیدن دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه است و در واقع حیات طیبه همان تربیت جوان انقلابی پای کار نظام است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف سازمان بسیج دانش آموزی در فصل تابستان برخی از فعالیت‌های این سازمان در کرمانشاه طی سه ماهه دوم سال جاری را تشریح کرد: برنامه‌هایی به مناسبت ایام محرم با همکاری معاونت فرهنگی سپاه کرمانشاه با عنوان استعداد سنجی دروازه کربلا انجام شد و بیش از ۵۰ نفر از مداحان دانش آموز به بسیج هنرمندان و مداحان معرفی شدند.

وی گفت: این برنامه‌ها با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های دانش آموزان در بخش‌های مختلف صورت گرفت و شناسایی دانش آموزان جهت آموزش دیدن زیر نظر اساتید توانمند بسیجی انجام شد.

قره تپه اضافه کرد: در طول تابستان دوره آموزشی مربیان طرح تربیتی شهید عزیزالهی و شهید فهمیده برگزار شد و بیش از ۵۰۰ نفر از مربیان از ۶ استان خوزستان، کردستان، همدان، لرستان، ایلام و کرمانشاه در این دوره حضور داشتند و دوره طرح ولایت برای ۴۰۰ نفر از واحدهای خواهر و برادر برگزار شد.

وی با اشاره به معرفی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات ورزشی و کتابخوانی، گفت: بیش از ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان بسیجی در راهپیمایی جاماندگان اربعین در کرمانشاه و دیگر شهرستان‌ها شرکت کردند.

وی به برپایی موکب در ایام اربعین به همت بسیجیان دانش آموز اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۴ نشست بصیرتی با حضور هفت هزار و ۶۸۶ نفر در طول تابستان برگزار شد و پنج یادواره شهید و دیدار با خانواده‌های شهدا صورت گرفت.

قره تپه برخی از خدمات ارائه شده به دانش آموزان بسیجی را برشمرد و گفت: طرح مکمل آموزشی در ابتدای سال تحصیلی به حوزه‌ها ابلاغ شد و فعالیت‌های جهادی از جمله تهیه لوازم تحریر و کیف مدرسه و ۸۷۰ کارت هدیه که ۸۳ مورد پوشاک و ۱۹۲ مورد بسته معیشتی تهیه شد و ۴۵۱ مورد مشاوره و پک های کمک آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

وی گفت: مجموع خدمات ارائه شده به دانش آموزان بسیجی استان کرمانشاه به مبلغ یازده میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال در سه ماهه دوم سال جاری صورت گرفت.