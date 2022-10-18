«حدادعادل» نسبت به اظهارات «عباس عبدی» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در واکنش به اظهارات عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مورد خود، متنی را به شرح زیر منتشر کرد:

بسمه تعالی

پاسخ حدادعادل به عباس عبدی

جناب آقای عباس عبدی در دو هفته اخیر، دو یادداشت بلند و کوتاه مرتبط با حضور و صحبت بنده در جلسه استادان دانشگاه تهران منتشر کرده‌اند. وظیفه خود می‌دانم از ایشان سپاسگزاری کنم که با وجود اختلاف مشرب سیاسی واضحی که با من دارند در یادداشت‌های خود زبانی متین و منطقی و منصفانه به‌کار گرفته‌اند که برخلاف بسیاری از مطالب موجود در فضای مجازی است که آکنده از هیجان و دروغ و توهم و توهین‌اند.

یادداشت دوم ایشان ناظر به پخش فیلمی از بنده بود که مانند بقیه افراد در جلسه، هنگام صحبت آقای دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه استادان مشغول صرف صبحانه بوده‌ام. صرف صبحانه نه‌تنها در جلسات غیر جدی و تفننی -چنانچه آقای عبدی متذکر شده‌اند- بلکه حتی در جلسات جدی مانند همین جلسه استادان در دانشگاه تهران امری عادی است و سوءاستفاده شبکه سعودی ایران اینترنشنال از چنین امری در واقع توهین به شعور بینندگان محسوب می‌شود.

آقای عبدی در یادداشت دوم خود در خصوص این فیلم کوتاه عیب را از فیلمبردار دانسته‌اند که ناشی بوده یا غرضی داشته است. بنده محض اطلاع ایشان و کسانی که آن یادداشت را خوانده‌اند عرض می‌کنم اصولاً در جلسه شخص فیلمبرداری حضور نداشت و هر کس میکروفن خود را برای صحبت روشن می‌کرد، دوربین هم به‌صورت خودکار روی صورت او متمرکز می‌شد و از قضا صحبت دکتر عاملی و صبحانه خوردن من همزمان ضبط شد.

یک بار دیگر از آقای عباس عبدی تشکر می‌کنم و امیدوارم این شیوه گفتگو فراگیر شود.