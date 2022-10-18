«نگار خوشنویس» مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر سه‌شنبه در دادگستری استان اردبیل برگزار شد، معاون پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: حساسیت و سختی کار در پزشکی قانونی بر کسی پوشیده نیست اما توسعه فعالیت‌های سازمان نیز نباید نادیده گرفته شود.

مسعود قادی پاشا با اشاره به وابستگی سازمان در حوزه تجهیزات به کشورهای خارجی، جهاد بومی‌سازی تجهیزات در سازمان و ساخت بخشی از کیت‌های ژنتیک در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی را از اقدامات ارزشمند این سازمان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: این تجهیزات با کیفیتی بهتر و با هزینه‌ای به مراتب کمتر از نمونه‌های خارجی به تولید رسیده که گامی بزرگ در راستای خودکفایی در تولید این تجهیزات است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی کشور گفت: ساخت دستگاه هموژنایزر و دستگاه GC و GC,Mass که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی انجام شده از دستاوردهای سازمان محسوب می‌شود.

قادی پاشا افزود: در حوزه آزمایشگاهی در اردبیل به جز آزمایش ژنتیک که آن هم در کل کشور تنها در ۱۰ استان انجام می‌شود، تمامی آزمایشات منطبق بر استانداردهای بین‌المللی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: علاوه بر آن در حوزه‌های معاینات تشریح و کمیسیون نیز کار با کیفیت بسیار خوبی در حال انجام بوده و به مردم این خطه ارائه خدمت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با تقدیر از زحمات «فرخی»، «نگار خوشنویس» به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان اردبیل منصوب شد.