به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری شامگاه سه‌شنبه در نشست با مسئولان راه و شهرسازی نمین اظهار کرد: با هماهنگی انجام شده با فرماندار نمین، از محل آماده‌سازی معابر مسکن مهر شهرستان نمین بازدید شد.

وی با اشاره به ارائه درخواست مبنی بر تکمیل نواقص آماده‌سازی معابر مسکن مهر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: مسئولان شهرستان نمین با تحویل این درخواست و با واگذاری تعدادی از قطعات به شهرداری، درخواست تکمیل نواقص را داشتند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: با توجه به اینکه واگذاری هرگونه قطعات و اراضی دولتی تابع ضوابط و قوانین خاص بوده، این اداره کل قانونا نمی‌تواند خارج از ضوابط و قوانین به سایر دستگاه‌ها واگذار شود.

حیدری افزود: با توجه به اینکه این اداره کل خود را موظف به رفع نواقص موجود در آماده‌سازی معابر مسکن مهر و تکمیل آن می‌داند، نسبت به تکمیل نواقص موجود پس از اخذ مجوز از سازمان ملی زمین و مسکن اقدام خواهد کرد.