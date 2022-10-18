واکنش سریع مسئولان نبود، حادثه اوین کشته های بیشتری داشت

به گزارش خبرنگار مهر کاظم غریب آبادی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص حادثه آتش سوزی زندان اوین گفت: بلافاصله زندانیان تخلیه شدند اما متأسفانه ۴ نفر بر اثر استنشاق دود و ۴ نفر هم به دلیل آتش سوزی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: اگر واکنش سریع مسئولان نبود، قطعاً آمار جاباختگان بیش از اینها بود طبق آمار بیش از ۷۰ نفر بهبود یافتند.

غریب آبادی ادامه داد: در کمتر از ۳ ساعت آتش سوزی مهار و زندانیان به زندان دیگری منتقل شدند. این افراد در زندان یا متهم هستند یا محکوم و این دلیل نمی‌شود ما انها را از حقوق خود محروم کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: کسانی که مصدوم شدند، در بهداری زندان مداوا و تعدادی به بیمارستان منتقل شدند. کسانی که در این شورش نقش داشتند هم مشمول این روند درمان و توجه مسئولان زندان‌ها قرار گرفتند.

غریب آبادی با بیان اینکه نکته مهم ماجرا این است که در کمتر از چند دقیقه موتور تبلیغاتی رسانه‌های معاند روشن شد، گفت: دشمنان قسم خورده نظام در شرایط فعلی به دنبال ایجاد بحران در نقاط مختلف هستند و یک روز در دانشگاه و روز دیگر در زندان به دنبال هدف خود هستند.

وی افزود: تحلیل من این است که اینها ماشین تبلیغ علیه ایران را روشن نگه می‌دارند تا وقتی که یا خود طراح برخی امور هستند و یا بهانه به دست می‌آورند، استفاده کنند.

غریب آبادی ادامه داد: به دلیل اطلاع رسانی به موقعی که صورت گرفت آنها نتوانستند به اهداف خود برسند چرا که دنبال کشته سازی های وسیع بودند. رسانه اینترنشنال هنوز خبری از حادثه نبود، تعداد فوتی‌ها را ۴۰ کشته اعلام کرد.

وی افزود: توصیه ام به مسئولین رسانه این است که اطلاع رسانی صحیح انجام دهند و این کار هزینه ندارد و سراسر فایده است. در حادثه زندان اوین، اطلاع رسانی به موقعی با صدور بیانیه مرکز رسانه و همچنین گزارش صدا و سیما صورت گرفت.

غریب آبادی ادامه داد: در کمتر از ۲۴ ساعت زندانیان با خانواده‌های خود تماس گرفتند.

وی در ادامه و در خصوص عملکرد مدعیان حقوق بشر گفت: تجمع مسالمت آمیز حق مردم است و ما عضو چندین معاهده حقوق بشری هستیم. سوال اینجاست که این اتفاقاتی که در چند هفته اخیر رخ داد، مسالمت آمیز بود؟

غریب آبادی گفت: در این روزها شاهد هستیم که برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی‌ها با تجمع‌های مسالمت آمیز خود هم برخورد می‌کنند.

وی ادامه داد: سابقه آمریکا در حقوق بشر طوری است که ۳۵ هزار نفر در آمریکا طی خشونت و استفاده از سلاح کشته می‌شوند.

غریب آبادی افزود: این در حالی است که غربی‌ها به بهانه فوت یک خانم ایرانی که البته مسئولان پرونده ایشان را بررسی کردند، به دنبال تحریم ما هستند.

وی ادامه داد: طبق تحقیق و گزارش پزشکی قانونی در این رابطه هیچ ضرب و شتمی رخ نداده است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: ۴ هزار نفر در آمریکا سالانه در زندان‌ها جان خود را از دست می‌دهند.بیش از ۱۸۰۰ زن سالانه در آمریکا به قتل می رسند. ۷۰ درصد زنان آمریکا گفتند یا خشونت جسمی را تجربه کردند یا خشونت جنسی و سوال این است که آیا آمریکا کشور ذی صلاح در حوزه حقوق بشر است؟ ۲۷ میلیون سرخپوست توسط امریکایی‌ها قتل عام شدند.

غریب آبادی با بیان اینکه آمریکا همچنان مشغول صدور دستورات ضد حقوق بشری است گفت: اتحادیه اروپا را هم در این زمینه ما کنار آمریکا قرار می‌دهیم.

وی افزود: بیماران پروانه‌ای اکنون اسیب های زیادی با واسطه تحریم‌ها دیدند. سوئد که شرکت پانسمان بیماران پروانه‌ای را دارد حاضر به ارائه محصولات نیست.

غریب آبادی تصریح کرد: مدعیان حقوق بشر امروز پناهگاه تروریست‌ها و منافقین هستند. در تمامی حوزه‌ها آمریکا ما را تحریم کرده است و اکنون به تحریم اشخاص رسیده است.

وی افزود: تحریم‌ها تمامی ابعاد حقوق بشری ایران را تحت تأثیر قرارداده است. مایه تأسف است که بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی حاضر به شنیدن گزارش یک مقام رسمی بین المللی در زمینه تحریم‌ها نبودند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اطهار داشت: غربی‌ها و آمریکایی‌ها به دنبال حقوق بشر مردم ما نیستند البته نقصان‌هایی وجود دارد و باید سازوکارهایی طراحی کنیم که حقوق مردم آسیب نبیند.