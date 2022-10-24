امین فتحی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری هنوز کرسی‌های آزاداندیشی با همراهی دانشجویان و اساتید شکل نگرفته و ما اجازه ندادیم تا جوانان مطالبات و خواسته‌های خود را به صورت آزاد و به دور از فضای التهاب مطرح کنند.

وی با انتقاد از کسانی که از دستاوردهای انقلاب بد دفاع کرده و یا نفوذی دشمن در عرصه‌های مختلف هستند، تصریح کرد: در ۱۵ سال اخیر با گسترش فضای مجازی ما نتوانستیم زیرساخت‌ها و شاکله فرهنگ استفاده درست از این ابزار اطلاع‌رسانی را افزایش دهیم.

استاد دانشگاه‌های اردبیل تقویت نظام رسانه‌ای ایران را در برابر لشکر جرار کانال‌های غربی یادآور شد و گفت: در کنار انعکاس واقعیت‌ها، نباید اجازه دهیم تا جوان و نوجوان ما در دامن رسانه‌های غربی، اخبار و اطلاعات کشور را با تحلیلی متفاوت دریافت کنند.

فتحی افزود: دشمن حتی از کوچکترین خطا و اشتباه ما بزرگترین سوژه تبلیغاتی برای خود درست می‌کند در حالی که باید اعتمادسازی رسانه‌ای و اصلاح فرآیند اطلاع‌رسانی را مورد توجه قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: رسانه‌های کشور باید به بهترین شکل امید، نشاط و سرزندگی را برای جوانان، نوجوانان و سایر گروه‌های جامعه با جلب اعتماد کامل تزریق کنند تا ما بتوانیم از این شرایط بحرانی خارج شویم.

این استاد دانشگاه‌های اردبیل اضافه کرد: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم تا بیش از این برای حفظ انقلاب هزینه‌تراشی شود بلکه اساس کار بر تقویت و قوام مبانی و اصول انقلاب اسلامی باشد.