حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۳۳ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده و ۲۷ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر ۴۴ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند که متأسفانه دو نفر از بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

ملکی زاده از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر به ۲ هزار و ۲۳۰ نفر رسید.

۷۰ درصد شهرهای استان بوشهر در وضعیت آبی کرونایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر تعداد کل مبتلایان را ۱۰۸ هزار و ۶۳۳ نفر عنوان کرد گفت: بر اساس جدیدترین رنگ‌بندی کرونا، استان بوشهر دارای یک شهرستان در وضعیت نارنجی، دو شهرستان در وضعیت زرد و ۷ شهرستان در وضعیت آبی کرونایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: بر اساس آخرین رنگ‌بندی کرونایی، شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، دشتی، گناوه، کنگان، عسلویه و جم در وضعیت آبی کرونایی قرار هستند.

ملکی زاده با بیان اینکه همچنین شهرستان‌های دیلم و دیر در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند گفت: بر اساس رنگ‌بندی جدید، شهرستان تنگستان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بر اساس رنگ‌بندی جدید، شهرستان تنگستان نسبت به هفته قبل از زرد کرونایی به نارنجی تغییر رنگ کرونایی داده است و همچنین دو شهرستان دشتی و گناوه نیز از وضعیت زرد کرونایی به آبی تغییر رنگ کرونایی داده‌اند.