به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی می‌شود که ایران خیلی زود به مرحله سالمندی خواهد رسید. یعنی جمعیت سالمندان کشور، بیش از افراد جوان جامعه شود و این یک هشدار برای متولیان امر است که هر چه زودتر باید به فکر برنامه ریزی برای سالمندان باشند تا دچار بحران سالمندی نشویم.

در همین حال، برخی افراد هستند که از پیر شدن می‌ترسند و آن را مثل یک کابوس برای خود ساخته اند. در صورتی که همه ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، وارد دوران سالمندی خواهیم شد. پس چه بهتر که با این واقعیت کنار بیاییم.

احمد دلبری رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در پاسخ به این سوال که چه کسانی از پیری می‌ترسند، گفت: یک بخش از این افراد، کسانی هستند که تنها زندگی می‌کنند و ازدواج نکرده اند.

وی افزود: پیری، یکی از ترس‌های عجیب قرن اخیر است و باید قبول کنیم که ترس از پیر شدن، در بخشی از جامعه وجود دارد.

دلبری ادامه داد: البته این ترس، تا حدی قابل قبول است، ولی اگر شدت بگیرد، باعث آسیب روحی روانی فرد می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که سالمندی به سراغ ما می‌آید، گفت: تقریباً همه آرزوی عمر طولانی داریم، ولی اینکه عمر همراه با سلامت باشد، جزو برنامه‌های ما نیست.

دلبری با بیان این موضوع که سالمندی به تدریج می‌آید و ما متوجه آن نمی‌شویم، افزود: برخی افراد هستند که در جوانی می‌میرند و در سالمندی دفن می‌شوند. این افراد، در سال‌هایی که پشت سر گذاشته اند، هیچ لذتی از زندگی نمی‌برند و منتظر مرگ واقعی هستند.

وی با اشاره به شدت آسیب پذیری خانم‌های سالمند در مقایسه با مردان سالمند، گفت: ۴۹ درصد خانم‌های سالمند، تنها هستند. در حالی که ۱۰ درصد مردان سالمند، تنها زندگی می‌کنند.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ادامه داد: خانم‌های سالمند، از حمایت مالی کمتری برخوردارند و در حالی که طول عمر بیشتری نسبت به آقایان دارند، اما در معرض آسیب‌های روحی روانی قرار دارند.

دلبری گفت: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده افرادی که نگران پیری و دوران سالمندی هستند، ۷.۵ سال کمتر از دیگران عمر می‌کنند که سالمندی را پذیرفته اند.

وی افزود: البته متولیان کشور باید نگران سالمندی در ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ باشند. زیرا، دچار عقب ماندگی در برنامه ریزی برای سالمندان هستیم.