به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس خشنود یکشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در دی‌ماه امسال مرحله استانی جشنواره سراسری نماز «فجر تا فجر» در بوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تا ۲۰ آذرماه امکان ارسال آثار برای علاقمندان به شرکت در این جشنواره وجود دارد، تصریح کرد: مرحله کشوری جشنواره سراسری نماز «فجر تا فجر» در بهمن برگزار می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر با اشاره به اینکه افراد سه تا ۱۸ سال می‌توانند در بخش کودکان و دانش‌آموزان شرکت کنند اضافه کرد: بخش بزرگسالان نیز برای افراد بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود.

وی بخش‌های مربوط به کودکان و دانش‌آموزان را شامل بخش‌های فرهنگی و هنری شامل نماهنگ، پادکست، نقاشی، خوشنویسی، عکس و سرود و در بخش ادبی شامل خاطره و دل‌نوشته، داستان و قصه‌گویی عنوان کرد.

حجت الاسلام خشنود با بیان اینکه بخش علمی و پژوهشی این جشنواره شامل تألیف، مقاله، رساله دکتری، پایان‌نامه‌های دانشگاهی و حوزوی است ادامه داد: بخش فرهنگی و هنری شامل نماهنگ، پادکست، موشن‌گرافیک، پویانمایی، طرح‌های گرافیکی، عکس، خوشنویسی و استوری در شبکه‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه بخش ادبی شامل شعر، داستان، قصه‌گویی، نمایشنامه‌نویسی و فیلمنامه‌نویسی است بیان کرد: بخش سرگرمی و آموزشی شامل بازی و ابزارهای کمک‌آموزشی دستی و دیجیتالی رایانه‌ای و تلفن همراه است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر با بیان اینکه داوری جشنواره از ۲۰ آذر تا پنج دی در استان انجام می‌شود افزود: آثار برگزیده که در بخش سه اثر است، از ۲۰ دی تا پنج بهمن در مرحله کشوری ارزیابی و داوری خواهند شد.

محورهای جشنواره

وی از محورهای این جشنواره به «مسجد و نماز و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی»، «نماز و کارکرد مساجد در منشور فکری امامین انقلاب و بیانیه گام دوم»، «نماز، انقلاب اسلامی، فرهنگ بسیج، دفاع مقدس و محور مقاومت» اشاره کرد.

حجت الاسلام خشنود «نماز، اقتصاد اسلامی، بهره‌وری و رونق تولید» را از دیگر محورهای این جشنواره دانست و افزود: از دیگر محورها می‌توان به «نماز و کارکرد مساجد در حکمرانی، تمدن نوین اسلامی و سلامت اداری» و «نماز؛ سلامت معنوی، بهداشت فرد و جامعه و محیط‌زیست» اشاره کرد.

وی از دیگر موضوعات این جشنواره به «نماز؛ فرهنگ، هویت و حریت کودک و خانواده طراز ایران اسلامی»، «نماز، اصلاح فرهنگ جامعه و آثار آن در مبارزه با فساد و فقر»، «نماز، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و وحدت ملی»، «نماز، فلسفه، آثار و پاسخگویی به شبهات نماز» اشاره کرد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر «نماز جماعت؛ اسرار، آثار و برکات اقامه آن در مساجد، مدارس، محل کار و»، «نماز و اقشار؛ جامعه فرهنگی هنری، علمی، اصناف، کارگری، نظامی، مدافعان سلامت»، «نماز؛ هنرهای هفت‌گانه، رسانه، دنیای مجازی و تبلیغات» و «نماز؛ شیوه‌ها و ابزارهای جذب نسل نو و ایجاد حس مذهبی در کودکان» را از دیگر موضوعات عنوان کرد.