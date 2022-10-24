بیانیه مشترک فرانسه، انگلیس و آمریکا در حمایت از اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سه کشور فرانسه، انگلیس و آمریکا با صدور بیانیه‌ای مشترک بر تداوم حمایت از اوکراین تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه مشترک کشورهای مذکور آمده است: ما حمایت ثابت خود از حاکمیت اوکراین و تمامیت منطقه‌ای آن در مقابل روسیه را مجدداً اعلام می‌کنیم.

این بیانیه می‌افزاید: ما به ادامه حمایت از تلاش‌های اوکراین برای دفاع از خاک خود تا زمانی که ضروری باشد، مصمم هستیم.

فرانسه، انگلیس و آمریکا همچنین اظهارنظر مقامات روس درباره آماده شدن اوکراین برای استفاده از «بمب کثیف» در خاک خود را رد کردند.

سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه در تماس تلفنی با بن والاس وزیر دفاع بریتانیا، درباره بحران اوکراین گفتگو کرد و نگرانی‌ها در مورد اقدامات تحریک آمیز احتمالی کی یف در قالب استفاده از «بمب کثیف» هسته‌ای را به وی خاطر نشان کرد.

وزیر دفاع روسیه در تماسی تلفنی با «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه هم نسبت به تحرکات دولت اوکراین ابراز نگرانی کرد.

شویگو در گفتگو با همتای ترک خود نگرانی دولت متبوعش را در خصوص توسل اوکراین به حقه بمب کثیف ابراز کرد.

همچنین، وزیر دفاع روسیه در گفتگو با همتای فرانسوی خود نگرانی مسکو را در خصوص احتمال توسل اوکراین به بمب کثیف برای افزایش تحرکات در نبرد با این کشور اعلام کرد.

به گفته چندین منبع موثق در اوکراین و سایر کشورها که نخواستند نامشان فاش شود، کی یف در نظر دارد تا با انفجار یک «بمب کثیف» در اوکراین، مسکو را به استفاده از سلاح اتمی و کشتار جمعی در این کشور متهم کند.

«بمب کثیف» که به «دستگاه انتشار رادیولوژیکی» یا RDD نیز معروف است، از ترکیب یک ماده انفجاری متعارف با مواد رادیواکتیو، تشکیل می‌شود. چنین بمبی معمولاً برای انتشار غبار یا دود رادیواکتیو و ایجاد آلودگی رادیواکتیوی، از دینامیت یا سایر مواد منفجره بهره می‌برد.

از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شهرداری‌ها و شهروندان این کشور را به صرفه جویی در برق و عدم هدر دادن انرژی با توجه به مرحله دشواری که اوکراین با آن مواجه است، دعوت کرد.

بر اساس این گزارش، زلنسکی کاهش مصرف برق در اماکن عمومی را خواستار شد و از مغازه داران خواست از روشن کردن ویترین و تابلوهای مغازه‌های خود اجتناب کنند.