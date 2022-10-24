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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی:

شناخت مبانی فکری امامین انقلاب لازمه جهاد تبیین است

شناخت مبانی فکری امامین انقلاب لازمه جهاد تبیین است

ارومیه - مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی شناخت مبانی فکری امامین انقلاب اسلامی را لازمه جهاد تبیین دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی صبح دوشنبه در جلسه تبیینی که در مدرسه علمیه ریحانه الرسول ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: رهبر انقلاب چندین سال است بر مسئله جهاد تبیین تاکید دارند و بیش از ۴۰ کلیدواژه در این مورد از معظم له بیان شده است و جهاد تبیین بیشتر در مورد معارف و دستاوردهای انقلاب اسلامی است که رهبر انقلاب آن را واجب فوری می‌دانند.

وی در ادامه انقلاب اسلامی را فرصتی برای شکوفا شدن معارف اسلامی عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظیفه انقلابیون مطالبه گری و مقابله بر جریان‌های فساد است و متأسفانه عده‌ای به خاطر ترس از رویارویی و جوابگو بودن به مردم باعث ایجاد اغتشاشات شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تصریح کرد: برای تبیین روشمند باید مسائل را احصاء کرده و بشناسیم، مواردی همچون مسائل زنان، جوانان، مباحث سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و … در جامعه نیاز به تبیین دارند که باید به صورت اولویت بندی شده بیان شوند.

وی افزود: شناخت مسائل و اولویت بندی آن و همچنین یادگیری روش‌های اقناع همراه با لطف و عطوفت از لوازم ورود به جهاد تبیین است. و لازم است طلاب با تفکرات امامین انقلاب که جز کارهای اصلی است، آشنا شوند و امام رحمه الله روح بسیار بلندی داشتند و شبیه‌ترین غیر معصوم به معصوم بودند و طلاب باید صحیفه امام را مورد مطالعه قرار دهند.

حجت الاسلام امامی تاکید کرد: رهبر انقلاب، فرمایشات امام راحل را انقلاب و مبانی آن عنوان کرده اند، و لذا برای ورود به جهاد تبیین لازم است منظومه فکری امامین انقلاب را بشناسیم و بر اساس آن به تبیین مسائل بپردازیم.

کد مطلب 5615685

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