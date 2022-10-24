به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر حمزه ئی اظهارداشت: در راستای سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه و تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان مبنی بر لزوم تلاش برای ایجاد مصالحه در پرونده‌های قصاص از طریق استفاده از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف، خوشبختانه با پیگیری مستمر مسئولان قضایی و تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان، اولیای دم از ابتدای امسال تاکنون رضایت خود را در خصوص ۱۵ پرونده قصاص اعلام کرده اند.

وی در ادامه نقش شوراهای حل اختلاف را در امر صلح و سازش کلیدی توصیف کرد و بیان داشت: از مهمترین آثار و برکات صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری است و هر چقدر میزان صلح و سازش افزایش یابد، ورودی پرونده‌ها کاهش یافته و سبب می‌شود تا دستگاه قضایی به موضوعات مهم‌تر ورود کند.

رئیس شوراهای حل اختلاف هرمزگان همچنین ضمن قدردانی از اهتمام قضات، کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف استان به منظور گسترش فرهنگ صلح و سازش خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز جایگاه شوراهای حل اختلاف در بین مردم به خوبی تبیین شده و شوراهای حل اختلاف نقش مؤثری در اصلاح ذات البین و برقراری صلح و آرامش در مناطق مختلف استان ایفا می‌کنند.