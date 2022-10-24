به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیا ایمانی با اشاره به اهمیت حمایت از ازدواج جوانان، اهتمام به پرداخت وام ازدواج را از جمله مهمترین ابعاد مسئولیت‌های اجتماعی نظام بانکی عنوان کرد و افزود: پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در سال جاری در شعب بانک صادرات ایران با قوت ادامه داشته به نحوی که این بانک از ابتدای فروردین تا نیمه مهرماه سال جاری با تخصیص ١٠٣ هزار و ٤٥ میلیارد ریال به ٧٦ هزار و ١٦٦ متقاضی وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد و از نظر مبلغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ٦٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع ٥٠٧ هزار وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده توسط نظام بانکی در نیمه اول سال ١٤٠١، تعداد بالغ بر ٧٦ هزار وام قرض‌الحسنه ازدواج توسط بانک صادرات ایران پرداخت شده که این رقم معادل ١٥ درصد کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی در این بخش است

حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج طی سال‌های اخیر توسط بانک صادرات ایران پیگیری شده و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار داشته به نحوی که علاوه بر کارنامه درخشان این بانک در حمایت از امر ازدواج، در سال ١٣٩٥ تعداد ١٢٠ هزار فقره، در سال ١٣٩٦ تعداد ١٥٣ هزار فقره، در سال ١٣٩٧تعداد ١١٦ هزار فقره، در سال ١٣٩٨ تعداد ١١٣ هزار فقره، سال ١٣٩٩ تعداد ١٢٥ هزار فقره و در سال ١٤٠٠تعداد ١٣٠ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه توسط بانک صادرات ایران به متقاضیان پرداخت شده و در این سال‌ها سهم مهمی در تسهیل و زمینه‌سازی تشکیل خانواده در کشور داشته است.