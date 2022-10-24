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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۹

افزایش٦٢ درصدی پرداخت وام‌ قرض‌الحسنه ازدواج بانک صادرات

افزایش٦٢ درصدی پرداخت وام‌ قرض‌الحسنه ازدواج بانک صادرات

مدیرعامل بانک صادرات از افزایش وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج این بانک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیا ایمانی با اشاره به اهمیت حمایت از ازدواج جوانان، اهتمام به پرداخت وام ازدواج را از جمله مهمترین ابعاد مسئولیت‌های اجتماعی نظام بانکی عنوان کرد و افزود: پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در سال جاری در شعب بانک صادرات ایران با قوت ادامه داشته به نحوی که این بانک از ابتدای فروردین تا نیمه مهرماه سال جاری با تخصیص ١٠٣ هزار و ٤٥ میلیارد ریال به ٧٦ هزار و ١٦٦ متقاضی وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد و از نظر مبلغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ٦٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع ٥٠٧ هزار وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده توسط نظام بانکی در نیمه اول سال ١٤٠١، تعداد بالغ بر ٧٦ هزار وام قرض‌الحسنه ازدواج توسط بانک صادرات ایران پرداخت شده که این رقم معادل ١٥ درصد کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی در این بخش است

حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج طی سال‌های اخیر توسط بانک صادرات ایران پیگیری شده و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار داشته به نحوی که علاوه بر کارنامه درخشان این بانک در حمایت از امر ازدواج، در سال ١٣٩٥ تعداد ١٢٠ هزار فقره، در سال ١٣٩٦ تعداد ١٥٣ هزار فقره، در سال ١٣٩٧تعداد ١١٦ هزار فقره، در سال ١٣٩٨ تعداد ١١٣ هزار فقره، سال ١٣٩٩ تعداد ١٢٥ هزار فقره و در سال ١٤٠٠تعداد ١٣٠ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه توسط بانک صادرات ایران به متقاضیان پرداخت شده و در این سال‌ها سهم مهمی در تسهیل و زمینه‌سازی تشکیل خانواده در کشور داشته است.

کد مطلب 5615821

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    نظرات

    • بدبخت IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      4 0
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      سلام دوماهه وام ازدواج تشکیل پرونده دادیم هنوز واریز نکردین هیشکی هم جواب گو نیست تا کی صبر کنیم واقعیت برای مدیران متاسفم که همه این پیام ها رو میبینن و هیچ کاری نمیکنن
    • زر ار IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      4 0
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      دوماهه تشکیل پرونده دادیم درمرحله پرداخت بوده شعبه میگه بخشنامه ازتهران آمده گفته پرداخت نکنند ازمهر۱۴۰۱ هنوزو ام ازدواجم راپرداخت نکردند بعد مسولین بانک صادرات می‌آیند آمارپرداخت وام ازدواج می دهند درسال همش آمارهای غیرصحیح چقدردروغگویی داریم
    • امینی GB ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
      2 0
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      واقع این آمار از کجا در میارین کمتر مردم مسخره کنین بنده 40 روز تشکیل پرونده دادیم هنوز مگن مجوز پرداخت نداریم خواهشمندم کمتر دروغ بگین
    • میلاد AE ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      2 0
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      از یک ام برج هفت تشکیل رونده دادم هنوز هیچ خبری نیس واقعا چرا دروغ میگید
    • Adan IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
      1 0
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      از برج ۶ تشکیل پرونده دادم . تا الان ۱۰ تا ضامن عوض کردم . هرموقع مراجعه میکنم میگن دستور پرداخت نیومده . بسه دروغ و ریا حمایت از ازدواج جوان کیلو چند ؟؟ دروغ بسه آقا ریس
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
      0 0
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      شعاره چه مدیر عملی هستی ...الان 4ماهه تشکیل پرونده وام ازدواج بانک صادرات شعبه قش م انجام دادیم ..ضامن هم بردیم ...ولی میگن اعتبار نداریم ..لطفا در برنامه تلویزیونی پخش .انتظار ازشما رسانه ها ای است که پیگیر بیشتری کنید متشکرم
    • Gh IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
      0 0
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      الان ۶ماهه ضامن بردم امضاکردن ولی هیچ وامی بهمون ندادن هروقت هم پیگیر شدیم میگن وامارو ازتهران بستن یکم خجالت بکشید
    • مژگان AE ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
      0 0
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      خواهش میکنم پیگیر شید من ۱۱ ماهه تو صف هستم بسه خسته شدم بدهکارم در مونده شدم خواهش میکنن خواهش جلوی وام من را ازاد کنید ما جوانان امیدمون به همن وامه اقای مسئول که داری میبینی یکم درکمون کن ما جوانان ایران چقدر بدبختم که داریم به یه امید زندگی میکنیم هونم نمیدن😭
    • پیمان‌رحمانی IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      0 0
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      سلام‌خسته‌نباشید‌ببخشید‌الان‌سه‌ماه‌است‌که‌مدارک‌همه‌چی‌تکمیلی‌دادیم‌ولی‌پولو‌پرداخت‌نمیکنن

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