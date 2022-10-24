ایران ۲ برابر دنیا مصرف آب کشاورزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی عصر دوشنبه در نشست تخصصی مدیران و رؤسای فناوری اطلاعات صنعت آب کشور در شهر سرعین اظهار کرد: مدیریت منابع آب در کشور اصلی‌ترین دغدغه مسئولان است که بر این اساس برنامه‌ریزی‌ها با محوریت استان‌های خشک و کم آب انجام می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت بخش آب کشور به صورت حوضه‌ای تصریح کرد: اقتصاد آب، تعرفه‌ها و ارزش واقعی آب، پاشنه آشیل بخش آب است که سبب شده تا برای نیل اهداف خود به دنبال راهکارهای کارشناسی و بلندمدت در این بخش باشیم.

معاون مجامع توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه امروز بعد از چند دهه، نظام مدیریت بخش آب به این جمع‌بندی رسیده که باید در اداره آب کشور به صورت حوضه‌ای نگریسته شود، گفت: منابع و مصارف و استفاده از این منابع در حوضه‌های مختلف متفاوت است.

ملایی استفاده بیش از ۹۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی را یادآور شد و افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که این آمار بیش از ۲ برابر متوسط جهانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به طور متوسط در دنیا به ازای هر یک‌هزار نفر، ۴۰ هکتار کشت آبی وجود دارد که این آمار در کشورمان بر اساس آمار جهاد کشاورزی ۱۰۰ هکتار و به میزان ۲.۵ برابر متوسط دنیا است.

ملایی محدودیت ذاتی منابع آب را از مهمترین چالش‌های بخش آب در کشور اعلام کرد و ادامه داد: متوسط سالانه نزولات جوی در کشور حدود ۲۴۰ میلیمتر در سال است که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف قاره آسیا است.

وی اضافه کرد: آب قابل تأمین برای سال ۱۴۰۰ بر اساس طرح‌های در دست اجرا و در دست مطالعه و در صورت تأمین منابع مالی آن حدود ۱۱۳ میلیارد متر مکعب برآورد شده بود که برای نیازهای آبی کشور در سال گذشته میزان پنج میلیارد متر مکعب نیز برای حفظ محیط زیست و اکوسیستم‌های آبی منظور شده که جمع نیازها را به ۱۱۸ میلیارد متر مکعب می‌رساند.

ملایی بهره‌وری را یکی از چالش‌های پیش روی منابع آب در کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر متر مکعب آب ۱.۲ تا ۱.۳ کیلوگرم محصول در ایران تولید می‌شود در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته بالای سه کیلوگرم و در متوسط دنیا ۲ کیلوگرم است که نشان می‌دهد که در بحث بهره‌وری دچار نقصان هستیم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: طرحی در شورای عالی آب تصویب شده که بر اساس این طرح باید مشخص شود که در بحث الگوی کشت چه محصولاتی تولید شود و چه محصولاتی به خودکفایی برسد.

ملایی با تاکید بر لزوم نگاه حوضه‌ای به مدیریت منابع آب تصریح کرد: امروز بعد از چند دهه نظام مدیریت بخش آب به این جمع‌بندی رسیده که باید در اداره آب کشور به صورت حوضه‌ای نگریسته شود چون منابع و مصارف و استفاده از این منابع در حوضه‌های مختلف متفاوت است.

معاون مجامع توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر لزوم توسعه فناوری‌های نوین و آی.تی در مدیریت منابع آب کشور افزود: در سال‌های اخیر شاهد هستیم که هر روز یک بخشی در کشور مورد حمله سایبری قرار می‌گیرد که خدمات‌رسانی دچار مشکل می‌شود ولی خوشبختانه ما حداقل سال گذشته توانستیم با درایت و پیش‌بینی‌هایی که در بخش آب شده بود، جلوی این کار را در بخش آب بگیریم.