لاپید: توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان پنجشنبه امضاء می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، «یائیر لاپید» نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان، روز پنجشنبه امضا خواهد شد.

نخست‌وزیر موقت رژیم صهیونیستی امروز در دیدار با «مارک روته» نخست وزیر هلند اعلام کرد که تل‌آویو و بیروت پنجشنبه هفته جاری توافق ترسیم مرزهای دریایی را امضا خواهند کرد.

لاپید در این باره مدعی شد که تل آویو به زودی به یک صادر کننده بزرگ گاز به اروپا تبدیل خواهد شد.

این در حالی است که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز گذشته، ۴ شکایت وصول شده درباره توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان را رد کرد تا مسیر امضای این توافق هموارتر شود.

۴ دادخواست مذکور از سوی مخالفان توافق ترسیم مرزها که به جریان اپوزیسیون به سرکردگی بنیامین نتانیاهو تعلق دارند، به دادگاه عالی ارائه شده بود. این احزاب خواستار الزام کابینه یائیر لاپید به رأی‌گیری درباره متن نهایی این توافق در کنست شده بودند.

با هموار شدن مسیر امضای توافق ترسیم مرزهای دریایی میان بیروت و تل آویو انتظار می‌رود کابینه رژیم صهیونیستی در جلسه روز پنج‌شنبه خود درباره این توافق رأی‌گیری نهایی را برگزار و آن را تأیید نماید.

در صورت تأیید کابینه رژیم صهیونیستی، توافق مذکور به زودی در پایگاه سازمان ملل در مرز رأس الناقوره (نقطه صفر مرزی فلسطین اشغالی و لبنان) به امضای طرفین خواهد رسید. براساس این توافق با پذیرش خط مرزی پیشنهادی بیروت یعنی خط موسوم به خط ۲۳، لبنان مالکیت کامل میدان گازی «قانا» را از آن خود می‌کند و در مقابل میدان گازی کاریش به رژیم صهیونیستی واگذار می‌شود.

تیم مذاکره‌کننده لبنانی اعلام کرد که برخلاف خواسته طرف صهیونیستی، مراسم امضای این توافق بدون دیدار مستقیم هیئت‌های سیاسی لبنان و رژیم صهیونیستی با یکدیگر برگزار خواهد شد و طرفین تنها متن نهایی توافق را پس از امضا در اختیار نماینده سازمان ملل و میانجی‌گر آمریکایی قرار خواهند داد.