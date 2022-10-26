هیچ چهره ای در سقز حضور ندارد/ راه ها مسدود نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زارعی کوشا، اخبار مربوط به قطعی و کندی اینترنت در سقز را نیز رد کرد و گفت: اصلاً چنین چیزی نیست و نه اینترنتی محدود شده، نه راهی مسدود شده، نه جایی تجمعی برگزار شده، نه جایی آتش گرفته است.

وی اخبار مربوط به قطع و کندی اینترنت در شهر سقز و همچنین حضور چهره‌ها در این شهر را رد کرد و گفت: ما تأیید می‌کنیم که وضعیت در شهر سقز آرام است و اتفاقات رخ داده مقابل هتل کرد سقز، به دلیل انتشار اخبار خلاف واقع در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: مسأله بستن راه‌های منتهی به سقز واقعیت ندارد و خانواده مرحومه مهسا امینی هم اعلام کردند که ما مراسم چهلم نداریم لذا وقتی خانواده اعلام می‌کند که مراسمی نداریم، پس چه کسی می‌خواهد مراسم برگزار کند؟

زارعی کوشا افزود: البته کسی جلوی مردم را نگرفته است و منعی هم برای برگزاری مراسم نداریم.

استاندار کردستان همچنین اخبار مربوط به قطعی و کندی اینترنت در سقز را نیز رد کرد و گفت: اصلاً چنین چیزی نیست و اینترنتی محدود نشده است.