به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مریتایم گیت‌وی، قرار است بندر فاو تا سال ۲۰۳۸ به طور کامل توسعه پیدا کند و ظرفیت جابجایی آن به ۷.۵ میلیون کانتینر ۲۰ فوتی در سال برسد. در صورت تحقق این رقم بندر فاو از بندر جبل علی در دبی که هم اکنون بزرگ‌ترین بندر خاورماینه است بزرگ‌تر خواهد شد.

بندر جبل علی ۶۷ لنگرگاه دارد و قرار است بندر فاو ۱۰۰ لنگرگاه داشته باشد.

فرهان الفرطوسی، مدیر عامل شرکت بنادر عراق اعلام کرده است که نخستین گام ساخت جاده ۵۲ کیلومتری اتصال بندر فاو به جاده ام القصر اجرا شده است.

وی گفت: این جاده با عرض ۴۵ متر و ارتفاع یک متر آماده عبور خودروها شده است.

بندر فاو در نزدیکی دهانه شط العرب و کانال خور عبدالله در حال ساخت است و شرکت دوو در حال تجهیز این بندر است.

قرار است در فاز نخست بهره برداری از بندر فاو ترمینال کانتینری این بندر فعالیت خود را آغاز کند.

نخستین فاز بندر فاو در سال ۲۰۲۸ به بهره برداری خواهد رسید و پیش بینی می‌شود ظرفیت جایجایی آن ۴ میلیون کانتینر ۲۰ فوتی در سال باشد.

نکته اصلی این پروژه ۷ میلیارد دلاری این است که بغداد می‌خواهد از آن به عنوان رقیب کانال سوئز استفاده کرده و بصره را به دروازه ارسال بار به اروپا تبدیل کند، چرا که این بندر از طریق خط ریلی به ترکیه وصل خواهد شد.