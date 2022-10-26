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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۲

با کپسول سایوز؛

روسیه ۳ تن بار به ایستگاه فضایی بین المللی برد

روسیه ۳ تن بار به ایستگاه فضایی بین المللی برد

یک کپسول باری روسی حامل ۳ تن بار در مسیر ایستگاه فضایی بین المللی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک موشک سایوز همراه کپسول بی سرنشین «پروگرس ۸۲» از مقر فضایی بایکنور در قزاقستان در ساعت ۵:۲۰ دقیقه به وقت محلی صبح امروز به فضا پرتاب شد.

«کپسول پروگرس ۸۲» حامل ۳ تن مواد غذایی، سوخت و ذخایر دیگر برای فضانوردان ساکن در آزمایشگاه فضایی در مدار زمین است. اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، کپسول ۲روز ایستگاه فضایی بین المللی را دنبال می کند و در نهایت در ۲۸ اکتبر در ساعت ۲:۴۹ دقیقه به وقت گرینویچ کنار آن پهلو می گیرد.

پروگرس یکی از ۳ فضاپیمای رباتیکی است که در حال حاضر ماموریت های حمل بار به ایستگاه فضایی بین المللی را انجام می دهد. دو کپسول دیگر نیز شامل دراگون (متعلق به اسپیس ایکس) و سیگنوس (متعلق به نورتوپ گرومن) هستند.

دراگون یک کپسول چندبار مصرف است اما پروگرس و سیگنوس یک بار مصرف هستند و هنگام ورود به اتمسفر زمین می سوزند.

کد مطلب 5617364
شیوا سعیدی

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