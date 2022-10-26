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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۸

شهردار منطقه ۲۲:

ایجاد غرفه در محوطه عمومی مراکز خرید تخلف است

ایجاد غرفه در محوطه عمومی مراکز خرید تخلف است

شهردار منطقه ۲۲ با تاکید بر اجرای دقیق بند ۲۰ ماده ۵۵ برای ساماندهی مشاغل مزاحم در این منطقه گفت: ایجاد غرفه در محوطه عمومی مراکز خرید تخلف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجوی در بازدید از معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۲ با بیان اینکه کافه ون‌ها بیشترین معضل سد معبر در منطقه ۲۲ هستند، گفت: برای رفع این معضل شهری اداره ساماندهی باید از ظرفیت قانون در بند مذکور بهره بیشتری ببرد.

شهردار منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: برخی اوقات شاهد آن هستیم تعدادی از مراکز خرید محوطه عمومی شأن را به غرفه تبدیل می‌کنند که باید این نوع تخلف بررسی شود.

وی به سرعت احداث پروژه‌های در حال اجرای معاونت خدمات شهری نیز اشاره کرد و گفت: انتظار شهروندان سرعت در خدمات رسانی شهری است که برای این امر باید زیرساخت‌های خدماتی فراهم شود؛ به همین منظور باید پروژه‌ها به سرعت مورد بهره برداری قرار گیرد.

حاجوی گفت: یکی از معضلات شهری در برخی از معابر منطقه سد معبر صنفی است، که برای ساماندهی و نظم دهی منظر شهری باید قانون بند ۲۰ ماده ۵۵ به شکل صحیح به اجرا درآید.

شهردار منطقه ۲۲ در پایان اظهار کرد: موضوع آبرسانی یکی از معضلات فضای سبز شهری منطقه به حساب می‌آید که جا دارد کمیته آب در معاونت خدمات شهری را پویا تر کنیم.

کد مطلب 5617419

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