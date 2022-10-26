دشمن با ابزار رسانه درصدد هدایت افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان سرعین اظهار کرد: بخش راهبرد اصلی دشمنان از طریق عملیات روانی دنبال می‌شود به همین دلیل با ابزار رسانه به دنبال هدایت افکار عمومی هستند

وی به حوادث اخیر و تحرکات رسانه‌ای دشمنان اشاره کرد و گفت: این توهم در آنها ایجاد شده که می‌توان از شبکه‌های اجتماعی در راستای اهدافشان بهره ببرند.

فرماندار سرعین با بیان اینکه تمرکز بر فشارهای اقتصادی در زندگی مردم از رویکردهای اصلی دشمنان است، تصریح کرد: آنها با این اقدام می‌خواهند سبب شکاف بین مردم و دولت و در نتیجه رویارویی آنها شود که ضروری است با یک انسجام و اتحاد داخلی با این تهدیدات مقابله کنیم.

باقرزاده با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های شهرستان سرعین افزود: رعایت الزامات در صدور پروانه‌های ساختمانی، دوگانه‌سوز کردن سوخت نانوایی‌ها و سایر مراکز ضروری و حساس، گشت‌زنی در ساعت‌های غیر مشخص برای حفاظت از تأسیسات زیرساختی، اطلاع‌رسانی به موقع، تکمیل نصب دوربین‌های هوشمند در نکات کور، تجهیز کامل هلال احمر به ضروریات مورد نیاز و تهیه نردبان آتش‌نشانان برای ساختمان‌های بلند مرتبه اولویت اصلی برای حفظ پایداری منابع در شهرستان است.