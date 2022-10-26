به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علی خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی مهدی اکبرپور را به عنوان مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم منصوب کرد.

در این حکم انتصاب آمده است؛

نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی» منصوب می‌شوید.

امید است در پرتو عنایات خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودهای ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) و گام دوم انقلاب اسلامی در راستای تحقق برنامه‌های بالادستی، راهبردهای دولت مردمی سیزدهم و اهداف و سیاست‌های ابلاغی وزارت عتف و با هماهنگی و همکاری صمیمانه سایر مدیران، همکاران محترم حوزه ستادی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای برنامه توسعه زیر ساخت‌های کالبدی، در انجام امور محوله با تاکید بر اولویت‌های زیر موفق و موید باشید.

۱- تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه کالبدی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری بر مبنای آمایش سرزمین و سند آمایش آموزش عالی.

۲- تدوین اعتبارات عمرانی مورد نیاز سالیانه، تعمیر و نگهداری، ردیف‌های متمرکز و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود با همکاری دستگاه‌های اجرایی.

۳- انجام مطالعات در زمینه معماری فضاهای دانشگاهی و آموزش عالی با تاکید بر مبانی تشکیل دانشگاه‌های سبز و منظرسازی با ارزش و هویت بخشی با تکیه بر فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی.

۴- نظارت عالیه بر اجرای با کیفیت مطلوب پروژه‌های عمرانی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و رسیدگی به حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاران و مهندسین مشاور.

۵- پیگیری موارد مربوط به احداث ۲۰۰ هزار واحد خوابگاه متاهلی و مسکن دانشگاهیان.

شایان ذکر است؛ مهندس مهدی اکبرپور (زاده شاهرود_ ۱۳۵۵) فارغ التحصیل کارشناسی عمران، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک است که با ۲۵ سال سابقه کاری، مدیریت پروژه‌های پدافندی وزارت دفاع، مدیرعامل هلدینگ ساختمانی صندوق بازنشستگی و همچنین مدیرعامل شرکت عمارت هشتم شرق مشهد را در کارنامه کاری خود دارد.