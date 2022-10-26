اعضای کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر بوشهر انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر با رأی اعضا خدیجه گرشاسبی به عنوان اولین رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

همچنین در این جلسه شهناز پولادی به عنوان نایب رئیس کمیسیون انتخاب شد.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر صبح چهارشنبه در این نشست گفت: کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر بوشهر به منظور پیگیری و تأمین خواسته‌های بانوان، حمایت از جایگاه، منزلت و حقوق اسلامی بانوان و همچنین پیگیری اجرای سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است.

خدیجه گرشاسبی اضافه کرد: با توجه به نقش مهم بانوان در خانواده و تربیت نسل‌های آینده آگاه سازی، ساماندهی، توانمند سازی آنها در جهت نقش آفرینی بهتر در جامعه از دیگر اهداف این کمیسیون است.