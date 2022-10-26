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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد؛

اجرای طرح کنترل وپیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس استان بوشهر

اجرای طرح کنترل وپیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس استان بوشهر

بوشهر- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از آغاز اجرای پایش مشترک نحوه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجوئی فرد ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مدارس شهر بوشهر در جمع با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح با مشارکت و همکاری آموزش‌وپرورش و سیمای مرکز استان در سراسر استان بوشهر آغاز شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش آمار تعداد دانش آموزان مبتلا به آنفلوانزا در هفته اخیر استان بوشهر با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، معاونت سلامت اداره کل آموزش‌وپرورش و همکاری سیمای مرکز بوشهر طرح پایش مشترک نحوه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس استان بوشهر از چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ در سراسر استان آغاز شده است.

اجرای طرح کنترل وپیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس استان بوشهر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: این شیوه پایش تا آخر زمستان سال جاری استمرار دارد و در این طرح مدارس استان بوشهر از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی مثل استفاده از ماسک، فاصله ایمن، تهویه مناسب، رعایت بهداشت فردی و شستشوی دست‌ها، نحوه مراقبت و غربالگری موارد مشکوک در مدارس ارزیابی و پایش می‌شوند.

اجرای طرح کنترل وپیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس استان بوشهر

دکتر برجوئی فرد خاطرنشان کرد: به‌منظور رفع نقایص و مشکلات مدارسی که در این پایش امتیاز کمتر از ۸۵ درصد کسب بکنند نتایج پایش طرح به آموزش‌وپرورش و فرمانداری‌ها نیز اعلام می‌شود.

اجرای طرح کنترل وپیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس استان بوشهر

اجرای طرح کنترل وپیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس استان بوشهر

کد مطلب 5617564

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