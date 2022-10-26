به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجوئی فرد ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مدارس شهر بوشهر در جمع با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح با مشارکت و همکاری آموزش‌وپرورش و سیمای مرکز استان در سراسر استان بوشهر آغاز شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش آمار تعداد دانش آموزان مبتلا به آنفلوانزا در هفته اخیر استان بوشهر با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، معاونت سلامت اداره کل آموزش‌وپرورش و همکاری سیمای مرکز بوشهر طرح پایش مشترک نحوه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های تنفسی در مدارس استان بوشهر از چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ در سراسر استان آغاز شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: این شیوه پایش تا آخر زمستان سال جاری استمرار دارد و در این طرح مدارس استان بوشهر از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی مثل استفاده از ماسک، فاصله ایمن، تهویه مناسب، رعایت بهداشت فردی و شستشوی دست‌ها، نحوه مراقبت و غربالگری موارد مشکوک در مدارس ارزیابی و پایش می‌شوند.

دکتر برجوئی فرد خاطرنشان کرد: به‌منظور رفع نقایص و مشکلات مدارسی که در این پایش امتیاز کمتر از ۸۵ درصد کسب بکنند نتایج پایش طرح به آموزش‌وپرورش و فرمانداری‌ها نیز اعلام می‌شود.