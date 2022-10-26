سرباز وظیفه زنجانی در هنگ مرزی بانه به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد طراقیه، از وقوع درگیری مسلحانه مرزبانان با افراد ناشناس مسلح در منطقه مرزی ننور بانه و شهادت یک مرزبان در این درگیری خبر داد و گفت: مرزبانان هنگ مرزی بانه حین حراست و پایش نقطه صفر مرزی و پشتیبانی از یگان‌های رزمی مستقر در مرز، با افراد مسلح ناشناس مواجه شدند.

وی ابراز کرد: در این درگیری سرباز وظیفه سید مرتضی حسینی با رشادت کامل در برابر افراد مسلح ایستادگی کرد و به شدت مجروح شد، اما اقدامات پزشکی اولیه و تلاش برای احیا موثر واقع نشد و این مرزبان دلاور به دلیل شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: با هوشیاری و اقتدار مرزبانان غیور و اتخاذ موضع مناسب ضمن دفع حمله متجاوزان، از نفوذ آنان به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شد و افراد مسلح با برتری آتش مرزبانان از محل متواری شدند.

شهید حسینی متولد ۲۰ خردادماه سال ۱۳۸۱ در روستای ونیسر شهرستان طارم است. همچنین این شهید والامقام پایه خدمتی مهرماه سال ۱۴۰۰ بود.