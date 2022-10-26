پیکر دو شهید جانباز دفاع مقدس در مشهد تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر جانبازان سرافراز ۷۰ درصد، شهیدان «رجبعلی ژولیده مقدم» و «براتعلی کرکزی محمودآبادی» در مشهد تشییع شد.

پیکر این شهدای والامقام صبح امروز چهارشنبه از مقابل مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع) به سمت بارگاه منور رضوی تشییع و پس از طواف در حرم امام رضا (ع) و اقامه نماز، در گلزار شهدا بهشت رضا به خاک سپرده شد.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در این ارتباط گفت: جانباز سرافزار ۷۰ درصد «رجبعلی ژولیده مقدم» که از ناحیه ۲ چشم مجروح و نابینا بود دوشنبه دوم آبان ماه بر اثر سکته مغزی در منزل دار فانی را وداع کرد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

جواد غلامپور افزود: جانباز ۷۰ درصد «براتعلی کرکزی محمودآبادی» نیز پس از سال‌ها تحمل جراحات ناشی از جانبازی، روز دوشنبه به درجه شهادت نائل آمد.

جانبازان سرافراز رجبعلی ژولیده مقدم دوم شهریور ۱۳۲۱ در قوچان و براتعلی کرکزی محمودآبادی یکم فروردین ۱۳۳۸ در تربت جام چشم به جهان گشودند، شهید ژولیده پنجم اسفند ۱۳۶۵ در «جزیره مجنون» و شهید کرکزی ۲۹ مهر ۱۳۶۳ در منطقه «میمک» مجروح و به مقام جانبازی نائل آمدند و هر ۲ شهید بزرگوار روز دوم آبان ۱۴۰۱ به شهادت رسیدند.