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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۷

از سوی رئیس جمهور؛

یک قانون مصوب مجلس برای اجرا ابلاغ شد

یک قانون مصوب مجلس برای اجرا ابلاغ شد

رئیس‌جمهور «قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» را برای اجرا به وزارت صنعت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هفدهم مهر ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

کد مطلب 5617719
طیبه بیات

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