به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ظهر امروز (چهارشنبه) در دیدار «ولادیمیر ماکی» وزیر امور خارجه بلاروس با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس جمهور این کشور در حاشیه اجلاس شانگهای در سمرقند و توافقات صورت گرفته، تلاش برای تسریع در عملیاتی شدن این توافقات را ضروری دانست.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران با بلاروس از جمله در حوزه انرژی، تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین، گفت: برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی یکی از نشانه‌های عزم و اراده دو کشور برای توسعه روابط خواهد بود.

وی یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را گسترش روابط کشورهای مستقل با یکدیگر دانست و گفت: تحریم‌ها به هیچ وجه ما را متوقف نکرده و نخواهد کرد. امروز ایران از هر زمان دیگری قدرتمندتر است و افزایش دشمنی‌های آمریکا با جمهوری اسلامی نیز به دلیل افزایش قدرت ایران است.

«ولادیمیر ماکی» وزیر امور خارجه بلاروس نیز در این دیدار از اراده دولت بلاروس برای اجرایی کردن توافقات خود با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: نقشه راه توسعه تعاملات میان دو کشور در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس تدوین و نهایی شده است و اجرای آن موجب رشد با ثبات همکاری‌های دو کشور خواهد شد.