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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۹

رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه بلاروس:

گسترش روابط کشورهای مستقل از راه‌های خنثی سازی تحریم‌ها است

گسترش روابط کشورهای مستقل از راه‌های خنثی سازی تحریم‌ها است

رئیس جمهور یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را گسترش روابط کشورهای مستقل با یکدیگر دانست و گفت: تحریم‌ها به هیچ وجه ما را متوقف نکرده و نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ظهر امروز (چهارشنبه) در دیدار «ولادیمیر ماکی» وزیر امور خارجه بلاروس با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس جمهور این کشور در حاشیه اجلاس شانگهای در سمرقند و توافقات صورت گرفته، تلاش برای تسریع در عملیاتی شدن این توافقات را ضروری دانست.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران با بلاروس از جمله در حوزه انرژی، تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین، گفت: برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی یکی از نشانه‌های عزم و اراده دو کشور برای توسعه روابط خواهد بود.

وی یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را گسترش روابط کشورهای مستقل با یکدیگر دانست و گفت: تحریم‌ها به هیچ وجه ما را متوقف نکرده و نخواهد کرد. امروز ایران از هر زمان دیگری قدرتمندتر است و افزایش دشمنی‌های آمریکا با جمهوری اسلامی نیز به دلیل افزایش قدرت ایران است.

«ولادیمیر ماکی» وزیر امور خارجه بلاروس نیز در این دیدار از اراده دولت بلاروس برای اجرایی کردن توافقات خود با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: نقشه راه توسعه تعاملات میان دو کشور در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس تدوین و نهایی شده است و اجرای آن موجب رشد با ثبات همکاری‌های دو کشور خواهد شد.

کد مطلب 5617729
طیبه بیات

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    نظرات

    • امیر CA ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      این مردک که حتی برای ماندن خودش از روس‌ها خواست به کشورش هجوم بیاورند چگونه از نظر شما جزو کشورهای مستقل محسوب میشود!؟مگر آنکه نوکری پوتین را استقلال فرض کنیم!!
    • خانم بیات پیگیری بفرمایید IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      ما هم باید ایرانی های خائن را تحت تحریم قرار دهیم تا بفهمند آمدن به برلین بخاطر حقوق یک روز از طرف منافقین و سعودی باید یک عمر در انزوا زندگی کنند و اموالشان توقیف و ضبط میشه لطفا پیگیری کنید تا هزاران ایرانی خائن در لیست تحریم ها در کنار غربی ها قرار بگیرن

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