بازگشت خانواده های داعش به استان الانبار عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «احمد المحلاوی»، شهردار سابق منطقه القائم در استان الانبار، امروز (چهارشنبه) از بازگشت ۴۷ خانواده داعش از اردوگاه الهول سوریه به مناطق غربی عراق خبر داد.

المحلاوی گفت: دولت عراق حدود ۴۷ خانواده داعش را از اردوگاه الهول در سوریه به منطقه القائم در نزدیکی مرز عراق و سوریه در غرب الانبار منتقل کرد.

وی افزود: انتظار می‌رود، ظرف چند روز آینده تعداد دیگری از خانواده‌های تروریست داعش به مناطق غربی عراق نیز منتقل شوند.

وی با بیان اینکه تعداد خانواده‌های داعشی در داخل اردوگاه الهول، حدود ۱۳ هزار خانوار است افزود: تمامی خانواده‌های داعشی که از الهول وارد عراق می‌شوند، تحت نظارت دقیق نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند.

شهردار سابق با بیان اینکه انتقال خانواده‌های داعش با موافقت دولت مرکزی و با هماهنگی طرف سوری انجام می‌شود، افزود: افراد منتقل شده که بیشتر آنها کودکان، زنان و سالمندان بودند، در نبردهای آزادسازی مناطق از عراق فرار کرده و به دلایل بشردوستانه توسط دولت سوریه پذیرفته شدند.

در این راستا، «کریم النوری» قائم مقام وزارت مهاجرت عراق گفت که بغداد به خوبی خطرات اردوگاه الهول بر امنیت ملی و ثبات این کشور را درک و برای پایان دادن به این پرونده در مرحله آینده تلاش می‌کند؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که این اردوگاه به مکانی برای تولید نسل جدید تروریسم تبدیل شود.

وی گفت: کمیته عراقی در اردوگاه الهول به دقت هویت خانواده‌ها را بررسی می‌کند تا از انتقال هر گونه تروریست یا فردی که در عملیات‌های تروریستی مشارکت داشته به اردوگاه الجدعه ممانعت کند.