  1. سیاست
  2. مجلس
۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۲۹

رئیسی:

شرارت تروریست‌ها در شیراز قطعاً بی‌پاسخ نخواهد ماند

شرارت تروریست‌ها در شیراز قطعاً بی‌پاسخ نخواهد ماند

رئیس جمهور با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان مان را در حادثه تروریستی شیراز، گفت: این شرارت، قطعاً بی‌پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با صدور پیامی، شهادت جمعی از هموطنان‌مان را در حادثه تروریستی شیراز تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران، این بار در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه‌السلام طنین انداز شد و جنایتی دیگر بر سیاهه جنایات دشمنان انقلاب اسلامی ایران افزود.

اینجانب، شهادت و زخمی شدن جمعی از زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه‌السلام در این حمله تروریستی را به خانواده‌های این عزیزان و همه مردم ایران تسلیت عرض می‌کنم.

تجربه نشان می‌دهد دشمنان ایران، انتقام استیصال و به سنگ خوردن تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف متحد ملت و پیشرفت کشور را با خشونت و ترور می‌گیرند.

این شرارت، قطعاً بی‌پاسخ نخواهد ماند و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور، به آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان‌کننده و عبرت‌آموزی خواهند داد.

سیدابراهیم رئیسی

کد مطلب 5617959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جاال لال IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 4
      پاسخ
      مثلث آمریکا شباهنگ مسیح . انگلیس بی بی سی .بن سلمان قصاب اینتر نشنال . مثلث پول وخون ا ن کسی هم که میاد شعار میده توی دانشگاه یا بچه می کشه تو ی امکان مقدس پلاک نمی اندازه گردنش پول گرفتم بابا امدم بچه بکشم ویا بیان شعار آزادی بدیم زیر زیرکی یه چند تای هم میکشیم
    • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      می خواهی به کی پاسخ بدهید شما خودتون بادست خودتون چندین میلیون مهاجر وارد ایران کردید ودر جای جای ایران مستقر شدهاند ایا به این طرح ضد امنیتی که دست پخت خودتون است چیکار می تونی بکنید با کی می خواهی بجنگی
    • IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      تا دنیا دنیا بوده دشمن در کمین نشسته،زهی خیال باطل. این مملکت صاحبش صاحب الزمان هست.چنان سیلی از سوی حضرت حق بخورید انشالله،به امید دیدین روز موعود.
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      الهم عجل لولیک الفرج
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آقای رئیس جمهور همه جا که پر از مامور است پس این چطوری وارد شده
    • باشو IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      انتقام...انتقام...انتقام..وسلام

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها