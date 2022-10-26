مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان قم عصر چهارشنبه با حضور محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، سحر تاج بخش رئیس سازمان هواشناسی کشور و جمعی از مسئولان استانی به بهره برداری رسید.

این ساختمان سه طبقه با زیربنای ۲۶۰۰ متر مربع و در زمینی به مساحت یک هکتار احداث شد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در این مراسم بیان داشت: امید است با راه اندازی این مرکز شاهد ارتقا کیفیت خدمات رسانی در راستای توسعه پایدار باشیم.

سحر تاج بخش گفت: به دلیل تغییرات اقلیمی و همچنین عواملی همانند تغییر کاربری اراضی و فرسوده بودن زیرساخت‌ها باید در آماده باش کامل باشیم.

وی یکی از وظایف سازمان هواشناسی را آگاهی بخشی به مردم و اطلاع رسانی به موقع برشمرد و ابراز داشت: باید تلاش شود تا با اطلاع رسانی به موقع حوادث و شرایط جوی در مواقع بحران شاهد کمترین خسارات باشیم و این امر مستلزم تجهیز پایگاه‌های پدافندی تحقیقاتی هواشناسی در کشور است.