واکنش مداحان مشهور کشور به حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حادثه تروریستی در پی حمله تروریستی به زائران حرم مطهر شاهچراغ (ع) که شب گذشته صورت گرفت، مداحان مشهور کشور با انتشار توئیت هایی نسبت به این واقعه تلخ واکنش نشان دادند.

مهدی رسولی در توئیتی به مناسبت این اقدام تروریستی با انتشار شعری دو بیتی نوشت: گیجید هنوز! فصل تردید گذشت و…

محمدحسین پویانفر نیز نوشت: عزیزانی که امروز به شهادت رسیدند مگر مردم این سرزمین نبودند؟ چرا یک عده خفه خون گرفتند!

همچنین مرتضی طاهری با هشتگ #شیراز-تسلیت نوشت: انقلابی که صدها هزار شهید برای پاسداری از مقدسات تقدیم کرده از خون به ناحق ریخته این مظلومان قوی‌تر خواهد شد و این‌بار دامن ناپاک برهم زنندگان امنیت را خواهد گرفت.

مهدی سلحشور نیز نوشت: این چادرهای به خون غلطیده، هزینه روسری هایست که بالای سر چرخانده شد؟! هرکس در گل آلودکردن فضای امنیت کشور نقش داشته، در ریخته شدن خون این بیگناهان شریک است.

میثم مطیعی نوشت: در آتش هر آن کس هیزمی ریخت شریک خون شیراز است امروز.

و اینکه حسین طاهری نوشت: به خدا که حدسش اصلاً سخت نبود! چون پروژه سوریه سازی ایران بود! اما این‌ها نمیدونن تاریخ نشان داده مردم ایران در همچین موقعیت‌هایی، با وجود اختلاف سلیقه و عقیده‌هاشون، به هیچ‌کس و هیچ چیز حق و اجازه جولان در خاکِ مقدسِ ایران نمیدن!