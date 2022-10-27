شهادت دو کهگیلویه و بویراحمدی در حادثه تروریستی شیراز تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تأیید خانواده «خوب»، آقایان هوشنگ و امید خوب، پدر و پسر از شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد در میان شهدای حرکت تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) شیراز قرار دارند.

همسر شهید هوشنگ خوب با اشاره به جزئیات این حادثه تروریستی به خبرنگاران، گفت: همراه همسر و فرزند خود پیش از نماز مغرب وارد صحن حرم شدیم.

وی ابراز داشت: با خواندن نماز از درب صحن خارج شده و منتظر همسرم و فرزند خود در حیاط بودم.

مادر شهید امید خوب، افزود: فردی با ورود به داخل حرم زائران را هدف رگبار قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: همسر و فرزندم که در داخل حرم مشغول زیارت بودند، در این اقدام تروریستی به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید امید خوب از فعالان فضای مجازی شهرستان بهمئی بود.