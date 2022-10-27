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۶ آبان ۱۴۰۱، ۰:۱۱

شهادت پدر و پسر در حادثه تروریستی شیراز؛

شهادت دو کهگیلویه و بویراحمدی در حادثه تروریستی شیراز تایید شد

شهادت دو کهگیلویه و بویراحمدی در حادثه تروریستی شیراز تایید شد

یاسوج_ شهادت دو کهگیلویه و بویراحمدی در اقدام تروریستی شیراز تأیید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تأیید خانواده «خوب»، آقایان هوشنگ و امید خوب، پدر و پسر از شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد در میان شهدای حرکت تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) شیراز قرار دارند.

همسر شهید هوشنگ خوب با اشاره به جزئیات این حادثه تروریستی به خبرنگاران، گفت: همراه همسر و فرزند خود پیش از نماز مغرب وارد صحن حرم شدیم.

شهادت دو کهگیلویه و بویراحمدی در حادثه تروریستی شیراز تایید شد

وی ابراز داشت: با خواندن نماز از درب صحن خارج شده و منتظر همسرم و فرزند خود در حیاط بودم.

مادر شهید امید خوب، افزود: فردی با ورود به داخل حرم زائران را هدف رگبار قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: همسر و فرزندم که در داخل حرم مشغول زیارت بودند، در این اقدام تروریستی به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید امید خوب از فعالان فضای مجازی شهرستان بهمئی بود.

کد مطلب 5618468

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