شهادت دو کهگیلویه و بویراحمدی در حادثه تروریستی شیراز تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تأیید خانواده «خوب»، آقایان هوشنگ و امید خوب، پدر و پسر از شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد در میان شهدای حرکت تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) شیراز قرار دارند.
همسر شهید هوشنگ خوب با اشاره به جزئیات این حادثه تروریستی به خبرنگاران، گفت: همراه همسر و فرزند خود پیش از نماز مغرب وارد صحن حرم شدیم.
وی ابراز داشت: با خواندن نماز از درب صحن خارج شده و منتظر همسرم و فرزند خود در حیاط بودم.
مادر شهید امید خوب، افزود: فردی با ورود به داخل حرم زائران را هدف رگبار قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: همسر و فرزندم که در داخل حرم مشغول زیارت بودند، در این اقدام تروریستی به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرنگار مهر، شهید امید خوب از فعالان فضای مجازی شهرستان بهمئی بود.
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