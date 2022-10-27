مسیرتشیع مسیر قداست است/نگره وهابیت موردنکوهش مدعیان حقوق بشرنیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در پیامی به مناسبت حادثه تروریستی حرم شاه چراغ (ع) شیراز آورده است: شهادت مظلومانه عزیزانمان در کنار مضجع شریف سید السادات الاعاظم احمد بن موسی الکاظم (ع) قلب همه مؤمنین را جریحه دار ساخت.
مسیر تشیع همواره مسیر مظلومیت، قداست و شهادت بوده است و همواره شاهد رویش معنویت و تجلی جلوههای غیرت و عزت از این شهادتها بوده ایم.
نگره وهابیت که بر مدار تکفیر مسلمین، هجوم به مقدسات و کشتار وحشیانه سیر میکند و با هزاران تأسف هیچگاه مورد نکوهش مجاری بین المللی مدعی حقوق بشر قرار نمیگیرد، امروز بحرانی بزرگ در جهان اسلام بلکه عالم بشریت است.
آنچه اینک باید همگان بر آن اجماع و عزم داشته باشیم، افزایش درک و فهم دینی و بصیرت اجتماعی و سیاسی است و آگاهی از اینکه دنیای اسلام برای صیانت از آرمانهایش به بیداری دین داران نیاز دارد.
دشمنان بدانند هدف گرفتن قداست و امنیت جامعه دینی و این اعمال مذبوحانه موجب تعمیق شناخت مردم و عزم و جزم به تطهیر از نجاسات تکفیریان و معاندان خواهد شد، و خللی در اراده دین داران برای حفظ و صیانت از آرمانها ایجاد نخواهد کرد.
این ضایعه مولمه را به همگان تسلیت عرض میکنم و تعزیت صمیمانه خویش را به خانوادههای داغدار این حادثه وحشیانه تروریستی و مردم غیور فارس تقدیم میکنم.
مردم غیرتمند و عزتمند کهگیلویه و بویراحمد از این خوان شهادت در حرم اهل بیت محروم نبودند.
تقدیم دو شهید از خانوادهای فرهنگ دوست- شهید حاج هوشنگ خوب و فرزند هنرمندش شهید امید خوب، برای آن استان خصوصاً مردم شرافتمند و شهید پرور بهمئی مایه آبرو و وجاهت خواهد بود.
در پایان شفای عاجل برای همه مجروحان حادثه از خداوند متعال خواستارم و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان شهدا مسئلت دارم.
نظر شما